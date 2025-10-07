Los farmacéuticos critican que el cannabis medicinal solo se dispense en hospitales

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos ha criticado que los preparados con cannabis no se vayan a poder dispensar en farmacias comunitarias, según el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

El Gobierno ha dado luz verde al uso del cannabis medicinal para ciertas condiciones clínicas en las que ha demostrado beneficios, como la esclerosis múltiple o el dolor crónico refractario, que será prescrito por el médico especialista y dispensado exclusivamente en el hospital.

"No existe ningún tipo de razón sanitaria, jurídica o de seguridad que justifique limitar su dispensación exclusivamente a los servicios de farmacia hospitalaria", han respondido fuentes del Consejo General tras conocerse el contenido del real decreto.

Estas fuentes subrayan que tanto la dispensación de estas fórmulas como el seguimiento de los pacientes pueden realizarse con plena seguridad en las farmacias comunitarias del mismo modo que ocurre actualmente con otros medicamentos que contienen estupefacientes o psicotrópicos.

Y argumentan que dispensar estos preparados y fórmulas magistrales en las farmacias comunitarias, además de estar en línea con la normativa vigente y con los actuales estándares sanitarios, "permitiría un acceso más sencillo y equitativo", ya se trata fundamentalmente de pacientes crónicos que "no obtienen una respuesta adecuada con los tratamientos convencionales y que desarrollan su vida cotidiana fuera del entorno hospitalario".

Médicos especialistas

Las mismas fuentes han recordado que este argumento ha sido defendido en la Subcomisión del Congreso de los Diputados que se formó sobre esta materia y también durante las diferentes fases de tramitación de este real decreto.

El real decreto aprobado este martes establece que las fórmulas deberán ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario cuando existan razones clínicas documentadas para su uso, y que su elaboración se realizará únicamente en servicios de farmacia hospitalaria autorizados, siguiendo las normas de correcta elaboración y los criterios técnicos definidos en el Formulario Nacional.

Sólo en casos excepcionales de vulnerabilidad, dependencia o barreras geográficas, las comunidades autónomas podrán establecer mecanismos de dispensación no presencial, asegurando el acceso equitativo a estos tratamientos.