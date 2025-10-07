La familia de Helena Jubany arremete contra "el oportunismo sin escrúpulos" de los impulsores de un musical sobre la joven

La familia de Helena Jubany niega haber dado su consentimiento para que se utilice la memoria de la joven –asesinada hace casi 25 años y con un crimen aún sin resolver– en la creación de un musical. El hermano de la víctima, Joan Jubany, explicó que se pidió expresamente a la compañía Blanc i Negre, impulsora del proyecto, que no lo llevara a cabo para no “interferir” ni “perjudicar” los avances en la causa judicial. “Han actuado en contra de la voluntad de la familia, sin escrúpulos y con oportunismo”, ha denunciado.

El espectáculo tiene previsto estrenarse el 26 de octubre en el Teatre El Círcol de Badalona bajo el título 'Em dic Helena Jubany. Un musical necessari' ('Me llamo Helena Jubany. Un musical necesario').

Según la compañía, la obra aborda el periodo en que la joven se trasladó a Sabadell para trabajar como bibliotecaria y concluye pocos meses después de su asesinato. “El argumento se centra principalmente en la vida de Helena Jubany, no en su muerte”, han precisado en un comunicado.

Petición familiar

La familia, sin embargo, asegura desconocer el contenido del montaje y sostiene que solo mantuvieron contacto con la compañía a comienzos de 2024, cuando se les pidió su consentimiento. “No hemos participado en absoluto”, ha reiterado Joan Jubany. “Les pedimos expresamente que no utilizaran ni el nombre ni la memoria de Helena para este proyecto”, ha añadido.

Pese a esta negativa, la producción ha seguido adelante. La familia volvió a tener noticia del musical recientemente, cuando algunos ayuntamientos se pusieron en contacto para preguntar si veían adecuado incluirlo en la programación cultural. Al comprobar que la obra seguía su curso, los Jubany enviaron un burofax a la compañía solicitando su retirada.

Acciones legales

Con el estreno ya anunciado, la familia estudia ahora la posibilidad de emprender acciones legales, aunque, según ha explicado Joan Jubany, “no es lo que desean”, ya que su prioridad sigue siendo que el caso se resuelva, 25 años después del asesinato, con las nuevas pruebas de ADN que apuntan a posibles sospechosos.

En cualquier caso, el hermano de la víctima ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: “Esperamos que nadie vaya a ver esta obra ni la programe en ningún teatro o espacio cultural.”