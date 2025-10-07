Los docentes catalanes convocan una manifestación el 15 de noviembre para pedir un aumento salarial del 30%

Los sindicatos de enseñanza han solicitado formalmente este martes una reunión, en un plazo máximo de 15 días, con la consellera de Educación, Esther Niubó, y con el Departament de Economía para negociar sus condiciones laborales. Para forzar la negociación, han convocado una manifestación unitaria para el sábado 15 de noviembre en el centro de Barcelona, y no descartan "huelgas sostenidas" más adelante.

Las principales reivindicaciones son un aumento salarial del 25 al 30% para recuperar el poder adquisitivo perdido, la reducción de ratios en las aulas, la recuperación de la "democracia" en los centros, la mejora de la atención a la diversidad y la disminución de la burocracia y de la carga de trabajo.

Convocatoria unitaria

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación —Ustec, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT y UGT— han registrado la solicitud de reunión en el Departamento de Educación y han leído un manifiesto ante los medios en el que anuncian un "nuevo ciclo de lucha" y el inicio de un "nuevo proceso unitario de movilizaciones para defender la educación y lograr mejoras laborales para todo el personal educativo del Departament ". Así, reclaman "la apertura inmediata de una negociación real" para mejorar sus condiciones laborales. Tras años marcados por los procesos de estabilización de plantillas y la reversión de los recortes, los sindicatos apuestan por "dar un paso adelante" y mejorar sus condiciones, especialmente en el ámbito salarial.

Falta de financiación

El manifiesto asegura que el sistema educativo catalán sufre desde hace años una "falta de financiación" y que no se ha cumplido el objetivo legal de alcanzar el 6% del PIB. Afirman que han perdido poder adquisitivo desde 2009, que son los docentes peor pagados de todo el Estado, que están sobrecargados de trabajo y burocracia, y que la implantación de la escuela inclusiva no ha venido acompañada de los recursos necesarios.

En cambio, critican la implementación de "decretos que han generado pérdida de democracia en los centros, falta de estabilidad en las plantillas, abuso de la interinidad, provisionalidad, constantes cambios curriculares sin consenso, cierres sistemáticos de grupos en la escuela pública y ataques judiciales a la escuela en catalán".

Aliviar la sobrecarga de trabajo

Las reivindicaciones concretas y prioritarias son: recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar los salarios de todo el personal del Departamento de Educación; aliviar la sobrecarga de trabajo para atender mejor al alumnado, reduciendo ratios y ampliando plantillas; reducir la burocracia y eliminar tareas "innecesarias"; "garantizar la democracia en los centros" y derogar los decretos de plantillas, autonomía y direcciones; y establecer currículos negociados y consensuados con los docentes.

Para lograr estas mejoras, los sindicatos llaman a los docentes a impulsar asambleas en los centros y a participar en las asambleas territoriales para debatir y decidir qué reivindicaciones se priorizan y qué movilizaciones, "incluidas huelgas sostenidas", se llevan a cabo. De momento, ya se ha convocado una manifestación unitaria el 15 de noviembre, desde la plaza Urquinaona hasta la plaza Sant Jaume de Barcelona.