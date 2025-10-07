Detenido por romper la orden de alejamiento el hombre acusado de violar a su hija en Lleida y que fue puesto en libertad

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al hombre de 40 años que fue arrestado este domingo acusado de haber violado a su hija, de 21, en la calle y ante su otro hijo, de 8. La nueva detención ha sido provocada por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que le había impuesto el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida, que lo dejó en libertad con cargos este lunes.

Según fuentes de los Mossos d’Esquadra, el arrestado habría acudido a la vivienda donde se encuentra la joven junto al resto de la familia, pese a tener prohibido acercarse y comunicarse con ella por cualquier medio. Está previsto que el hombre pase a disposición judicial en las próximas horas, probablemente este miércoles.

La causa sigue abierta por un delito contra la libertad sexual. Los hechos ocurrieron el sábado, hacia las tres de la madrugada, en la plaza de la Llotja de Lleida. La joven habría declarado a la policía que su padre había abusado de ella en otras ocasiones.