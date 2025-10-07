Derrumbe en un edificio en Madrid, última hora hoy en directo | Varios desaparecidos y ocho heridos en el derrumbe al lado de Ópera

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente este martes. Varias dotaciones de bomberos, ambulancias y policías se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Por el momento se desconoce si hay víctimas. Los primeros balances apuntan a que habría al menos cinco desaparecidos y tres heridos, uno de ellos grave, que está siendo traslado a un hospital.

EL PERIÓDICO abre un directo para seguir la última hora del derrumbe de este edificio en Madrid:

Un trabajador: "No sabemos cómo ni donde están el resto de compañeros" Un trabajador de la obra, en declaraciones a los medios: "Hemos parado todos. No sabemos cómo están el resto de compañeros. No sabemos donde están. Estamos rezando a Dios de que estén bien". La policía no confirma la cifra concreta de desaparecidos, pero rondaría entres tres y cinco personas.

Posible riesgo de derrumbe de la fachada Trabajadoras de una peluquería situada en la misma calle Hileras aseguran que se ha derrumbado el interior del edificio con un gran estruendo. La fachada seguía en pie pero la zona ha sido desalojada ante el riesgo de que se viniera abajo.

Un hospital de campaña en la calle Arenal Los servicios de emergencia han montado un hospital de campaña en la calle Arenal para atender a los heridos del derrumbe y socorrer eventuales víctimas que se encuentren durante las labores de inspección.

Cierre de los establecimientos cercanos Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro". Desde el Museo del Pan Gallego confirman que las autoridades han obligado a cerrar los establecimientos de la calle de las Hileras y del Arenal. Por otro lado, los propietarios del restaurante El Escarpín han sentido "un estruendo tremendo" y después han visto como la calle se llenaba de personas que acudían en busca de información.

Guías caninos para la búsqueda de posibles desaparecidos Se desconoce el número concreto de desaparecidos o atrapados en el edificio tras el derrumbe. Los Bomberos han solicitado la ayuda de guías caninos para la búsqueda de posibles víctimas dentro del inmueble.