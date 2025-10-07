Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este martes

Derrumbe en un edificio en Madrid, última hora hoy en directo | Varios desaparecidos y ocho heridos en el derrumbe al lado de Ópera

Se derrumba un edificio en pleno centro de Madrid: se buscan a varios desaparecidos y hay un herido grave

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente este martes. Varias dotaciones de bomberos, ambulancias y policías se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Por el momento se desconoce si hay víctimas. Los primeros balances apuntan a que habría al menos cinco desaparecidos y tres heridos, uno de ellos grave, que está siendo traslado a un hospital.

EL PERIÓDICO abre un directo para seguir la última hora del derrumbe de este edificio en Madrid:

