¿Dónde está la calle Hileras, el lugar en el que se ha derrumbado el edificio del centro de Madrid?

Un edificio se ha derrumbado en pleno centro de Madrid este martes. De momento, se desconoce si ha habido víctimas mortales pero sí se sabe que hay cuatro trabajadores de la empresa constructora ANKA desaparecidos, entre ellos Laura, la arquitecta del proyecto; y tres obreros llamados Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, y de entre 30 y 50 años. En el momento del siniestro, dos se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas.

La ubicación exacta del derrumbe es la calle Hileras, a la altura del número cuatro, paralela a la mítica chocolatería San Ginés del centro de la capital. Está situada a pocos metros de la estación de Metro de Ópera. En el lugar, se han desplazado 11 dotaciones de Bomberos Madrid, Policía y efectivos del SAMUR; se ha cortado la calle del Arenal.

El edificio se encontraba en una zona muy antigua que puede afectar al esqueleto del resto de edificios, y el derrumbe ha ocurrido en el marco de unas obras que se estaban realizando por la zona. Por ello, el forjado del edificio de cinco plantas, construido en 1965, se ha venido abajo y es entonces cuando ha ocurrido el trágico suceso que podría haber ocasionado la desaparición de varios obreros que se encontraban en el lugar.

El bloque afectado se encontraba en reformas para construir un hotel de 4 estrellas.