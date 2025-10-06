Galardones de la Academia Sueca
Premios Nobel 2025: listado de ganadores, categorías y calendario
El Nobel de Medicina 2025 premia a los científicos que descubrieron los "guardianes del sistema inmunitario"
Los estudios sobre el sistema inmunitario y su batalla silenciosa contra miles de virus, bacterias y microbios que vienen realizando Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi, han sido distinguidos con el Premio Nobel en la categoría de Medicina de 2025. El resto de la semana y el próximo lunes, 13 de octubre se harán publicos el resto de profesionales e instituciones distinguidos por sus investigaciones y aportaciones a la humanidad en las categorías de Física, Química, Literatura, contribuciones a la paz en el mundo, y Economía.
Este es el calendario con el listadol de categorías y profesionales galardonados:
• Lunes, 6 de octubre: Premio Nobel de Fisiología o Medicina, anunciado por el Instituto Karolinska, a las 11.30 horas. Concedido a Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi.
• Martes, 7 de octubre: Premio Nobel de Física, entregado por la Real Academia Sueca de Ciencias, a las 11.45 horas.
• Miércoles, 8 de octubre: Premio Nobel de Química, a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencias, a las 11.45 horas.
• Jueves, 9 de octubre: Premio Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca, a las 13.00 horas.
• Viernes, 10 de octubre: Premio Nobel de la Paz, concedido por el Comité Noruego del Nobel, a las 11.00 horas.
• Lunes, 13 de octubre: Premio Nobel de Economía, otorgado por el Banco de Suecia, a las 11.45 horas.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro
- El Pirineo catalán recupera la propuesta de liberar ejemplares de lince boreal
- A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona