Galardones de la Academia Sueca

Premios Nobel 2025: listado de ganadores, categorías y calendario

El Nobel de Medicina 2025 premia a los científicos que descubrieron los "guardianes del sistema inmunitario"

Barcelona
Los estudios sobre el sistema inmunitario y su batalla silenciosa contra miles de virus, bacterias y microbios que vienen realizando Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi, han sido distinguidos con el Premio Nobel en la categoría de Medicina de 2025. El resto de la semana y el próximo lunes, 13 de octubre se harán publicos el resto de profesionales e instituciones distinguidos por sus investigaciones y aportaciones a la humanidad en las categorías de Física, Química, Literatura, contribuciones a la paz en el mundo, y Economía. 

Este es el calendario con el listadol de categorías y profesionales galardonados:

• Lunes, 6 de octubre: Premio Nobel de Fisiología o Medicina, anunciado por el Instituto Karolinska, a las 11.30 horas. Concedido a Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi.

• Martes, 7 de octubre: Premio Nobel de Física, entregado por la Real Academia Sueca de Ciencias, a las 11.45 horas.

• Miércoles, 8 de octubre: Premio Nobel de Química, a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencias, a las 11.45 horas.

• Jueves, 9 de octubre: Premio Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca, a las 13.00 horas.

• Viernes, 10 de octubre: Premio Nobel de la Paz, concedido por el Comité Noruego del Nobel, a las 11.00 horas.

• Lunes, 13 de octubre: Premio Nobel de Economía, otorgado por el Banco de Suecia, a las 11.45 horas.

