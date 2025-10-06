Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 7 de octubre de 2025
La portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 7 de octubre de 2025.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro
- ¿Es rentable vender artículos devueltos de Amazon? Los expertos dicen que hay que 'echar horas' y 'evitar timos
- El Pirineo catalán recupera la propuesta de liberar ejemplares de lince boreal