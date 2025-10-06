La portada de EL PERIÓDICO del 6 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 6 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

El diputado de Compromís Juan Bordera, a su llegada a Barajas: "Me dieron un puñetazo en las costillas como no me habían pegado desde los 15 años"

El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: "Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto"

Grabación de Emergencias del Cecopi desde las 17 a las 19 horas del 29 de octubre

Los cribados de cáncer de colón y útero en el punto de mira: Por Andalucía reclama al Servicio Andaluz de Salud revisar los protocolos

Cuatro mujeres que sufrieron fallos del cribado de cáncer de mama en Andalucía, frente a la consejera

José Manuel Felices, médico: "Me preocupa cada vez más el vapeo, especialmente en gente joven"

Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro

