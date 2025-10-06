Hallado en el Parc Natural del Cadí-Moixerò una especie de murciélago en peligro de extinción en Catalunya

Investigadores del 'Grup de Recerca de Biodiversitat i Bioindicadors' (BiBio) han capturado por primera vez en el Parc Natural del Cadí-Moixerò una especie de murciélago que se encuentra en peligro de extinción en Catalunya. Es un ejemplar de 'rater Bechstein' ('Myotis bechsteinii'), una especie con muy pocas citas, la mayoría de ellas en la cordillera Prepirenaica y en cotas entre los 500 y los 1.000 metros.

El hallazgo, según explican los expertos, tiene un doble valor porque es la primera vez que se encuentra la especie en el 'Parc Natural del Cadí-Moixerò' y, además, es la realizada a mayor altitud en la península Ibérica, concretamente a 1.870 metros de altitud, muy cerca de la cita más alta de Europa (1.907 metros en Polonia). La presencia de esta especie a tanta altura podría estar vinculada al incremento de temperaturas provocado por el cambio climático, ya que la campaña se llevó a cabo con temperaturas nocturnas excepcionalmente altas para el mes de septiembre (unos 20 ºC). Según los investigadores, esta representa un récord de altitud para la especie en la península Ibérica y es la segunda más alta en Europa. La captura confirma la gran diversidad de especies de murciélagos presentes en el Parc Natural del Cadí-Moixerò, donde actualmente ya hay 22 de las 29 especies presentes en Catalunya.

Papel esencial con los insectos plaga

El descubrimiento se realizó el 17 de septiembre en el marco del encargo que el 'Parc Natural' hizo a los investigadores del BiBio, vinculado al Museu de Ciències Naturals de Granollers, para buscar especies raras de murciélagos y así complementar el 'Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya'. Durante la campaña, se capturaron y liberaron un total de 150 murciélagos de 8 especies, y se logró una captura excepcional de un ejemplar de 'rater de Bechstein'.

El hallazgo permite a los gestores reforzar su labor para proteger los pocos rodales de bosque maduro presentes en el Parc Natural, lugares donde las hembras de 'Bechstein' y otros murciélagos forestales pueden encontrar refugio. La campaña también ha permitido ampliar el conocimiento de la población más importante conocida en la península Ibérica como murciélago bicolor ('ratpenat argentat en Catalunya)', especie de la cual se están estudiando sus zonas de refugio y caza de insectos.

El 'rater de Bechstein' es una especie que vive en bosques caducifolios maduros y bien conservados con árboles viejos, principalmente en robledales y hayedos de ambientes templados, y que sobre todo se encuentra en el centro y este de Europa. En Catalunya hay muy pocas citas, la mayoría en la cordillera Prepirenaica y en cotas entre los 500 y los 1.000 metros.

Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores y cumplen un papel esencial en el control de insectos plaga, tanto en bosques como en cultivos. En Catalunya los murciélagos están protegidos y sirven como bioindicadores del estado de conservación de diferentes hábitats.