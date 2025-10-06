Drama en Brooklyn
Halladas muertas dos niñas en el metro de Nueva York tras intentar realizar un reto de TikTok
Detenido un hombre por apuñalar a su expareja en Zaragoza
La policía de Nueva York localizó muertas a dos niñas en un convoy del metro de la ciudad este fin de semana después de que las menores intentaran completar un reto de TikTok conocido como 'surf en el metro' que tuvo un final trágico.
Los agentes acudieron rápidamente a una llamada de emergencia alertando que en la parada de Marcy Avenue, en Brooklyn, había dos niñas inconscientes. Los servicios sanitarios certificaron que estaban muertas.
La policía, que aún no ha identificado a las víctimas ni revelado sus edades, mantiene la investigación en curso.
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- La escuela redescubre los apuntes: 'No solo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención
- El Pirineo catalán recupera la propuesta de liberar ejemplares de lince boreal