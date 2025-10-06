El Govern comenzará a vacunar por la Dermatosis Nodular Contagiosa este miércoles

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat iniciará la vacunación del ganado vacuno por la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) este miércoles, seis días después de la detección del primer caso en el Alt Empordà (Girona).

Así lo ha comunicado el conseller Òscar Ordeig este lunes por la tarde, en la reunión que mantiene a diario con el sector, informa el departamento en un comunicado.

La campaña de vacunación se iniciará con la aprobación del plan de vacunación por parte de la Comisión Europea, que elaboran y proponen conjuntamente el Departamento y el Ministerio de Agricultura.

"El objetivo es vacunar el mayor número posible de reses en un radio de 50 kilómetros alrededor del foco inicial", asegura el departamento, que ha hecho un llamamiento a veterinarios del sector público y privado, así como a profesionales de las Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) y del Col·legi de Veterinaris, para acelerar el proceso de vacunación y dar apoyo logístico.

Actualmente, ya se han organizado varios equipos de respuesta rápida preparados para intervenir en cuanto lleguen las vacunas: la Conselleria considera que acelerar el proceso de vacunación "es clave para evitar los vaciados sanitarios en las explotaciones y minimizar, en consecuencia, las pérdidas".

En la reunión también se ha comunicado la confirmación de un segundo caso de DNC en la demarcación de Girona: un equipo del Departamento se ha desplazado para comunicar el positivo al propietario y explicar las medidas de apoyo para garantizar la continuidad de la explotación.

Trabajo científico

En paralelo, el equipo científico del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) se ha puesto en marcha para reforzar la vigilancia y la investigación sobre el foco detectado y este martes se desplazará a Girona para recoger muestras con el objetivo de realizar el aislamiento y la secuenciación del virus.

Asimismo, este lunes se ha presentado en la Secretaría la propuesta de constitución de un grupo de expertos científicos para asesorar en la toma de decisiones técnicas y el CReSA ha iniciado contactos con equipos de investigación de Francia e Italia para intercambiar información y coordinar actuaciones.