El Govern quiere aprobar la nueva Agència de la Natura a través del decreto de renovables

El Govern se ha propuesto poner fin a los incontables retrasos que arrastra la puesta en marcha de la Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT). Este órgano, que debe mejorar la gestión de los espacios protegidos y el patrimonio natural, tenía que ponerse en marcha en 2020, cuando el Parlament aprobó su creación. No obstante, hace más de cinco años que su puesta en marcha está encallada: la oposición del sector rural (agricultores, ganaderos, propietarios de bosques...) ha logrado que ninguno de los últimos Ejecutivos a los mandos de la Generalitat haya dado el paso adelante necesario para que la ANACAT empiece a caminar.

Ahora, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ha modificado los estatutos de la agencia para dar más peso a las agrupaciones de propietarios forestales, a los payeses y a los ganaderos en la dirección de este futuro ente administrativo. Tras semanas de negociaciones que han liderado la consellera, Sílvia Paneque, y el secretario de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, el Govern ha puesto sobre la mesa una fórmula que no da mayoría ni al sector rural ni al ambiental.

Tanto el ámbito científico como las entidades de la zona, los ayuntamientos y también las plataformas ecologistas formarán parte del consejo de dirección de la ANACAT. Pero ninguno de los sectores será preponderante. De esta forma, a la hora de tomar decisiones, se deberá buscar el consenso.

Encontrar el equilibrio

En el seno de la conselleria, se considera que la puesta en marcha de la ANACAT es un compromiso ineludible que se debe abordar. Sin embargo, al mismo tiempo, los dirigentes del Departament son conscientes de que la protección de la naturaleza debe evitar desencadenar conflictos con el mundo rural. El último precedente, de principios de año, está muy presente en el Ejecutivo catalán. En febrero, el acuerdo con el Gremi de la Pagesia para evitar "tractoradas" tuvo consecuencias para las políticas ambientales: se pactó retrasar más la Agència de la Natura y también el freno a la reintroducción del lince ibérico.

El decreto de energías renovables incluirá las modificaciones de los estatutos de la Agència de la Natura

De hecho, Sargatal, poco después de ser nombrado como secretario, anunció que la agencia se pondría en funcionamiento al cabo de nueve meses. Pero el plazo no se ha cumplido. Como los cambios del Govern deben recibir el aval del Parlament, en las próximas semanas, el Ejecutivo catalán planteará incluir las modificaciones de los estatutos de la ANACAT en el decreto de resiliencia eléctrica que tiene como objetivo dar prioridad a las renovables y regular las baterías, unos elementos clave para almacenar energía verde.

El Ejecutivo negocia con ERC y Comuns el nuevo texto del decreto de renovables

Hace días que el Govern negocia con ERC y los Comuns un nuevo redactado de este texto legal después de que el último decreto propuesto antes de verano no consiguiera los apoyos políticos suficientes. La novedad, además de dar garantías a los payeses acerca de la instalación de campos de baterías y parques renovables, será, si no hay cambios de última hora, la inclusión de los nuevos estatutos de la Agència de la Natura, paso imprescindible para que este ente sea una realidad.

Si el Parlament da luz verde a este decreto, que no se presentará hasta tener un acuerdo firme con los socios del Govern, la Agència de la Natura estará más cerca de entrar en marcha y asumir las funciones que actualmente ejerce la dirección general de Polítiques Ambientals i Medi Natural y permita una planificación más eficiente y coordinada de la biodiversidad.