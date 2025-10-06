El Gobierno pone nueva fecha a la demolición del 'Club de Mar' de Sitges

El 'Club de Mar' de Sitges deberá cesar su actividad el próximo 20 de octubre, según una nueva notificación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ejecuta una resolución de la Demarcación de Costas de Catalunya, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La medida forma parte del proceso de recuperación de espacios del dominio público marítimo terrestre ocupados por edificaciones o instalaciones que no disponen de concesión vigente.

Según un comunicado del 'Club de Mar', la orden de cierre supone "un ataque" al patrimonio social y cultural de Sitges. Advierten de que afectará a una entidad "con más de 70 años de historia" y por esta razón anuncian que recurrirán la decisión ante la justicia. La directiva asegura que el cese de la actividad implicaría la pérdida de una treintena de puestos de trabajo directos, además de varios empleos indirectos.

El 'Club de Mar', que ocupa una franja del paseo marítimo junto a la playa de la Fragata, sostiene que está tramitando una revisión de la delimitación del dominio público y reivindica su valor como espacio deportivo, educativo y cultural. La entidad está catalogada como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), aunque esa protección no impide la actuación de Costas en caso de ocupación de terrenos marítimo terrestres.

Recuperar playa

La actuación se enmarca en la política estatal de retirar construcciones fijas del litoral con el objetivo de garantizar el uso público y la protección ambiental de la costa. En los últimos años, el ministerio ha impulsado la eliminación o reubicación de clubes náuticos, restaurantes y equipamientos similares en distintos puntos del litoral catalán, argumentando la necesidad de adaptar las concesiones a la normativa vigente y a la regresión del litoral.

Desde el 'Club de Mar' aseguran que el cierre supondría "un daño irreparable" para Sitges, mientras que el objetivo de este tipo de acciones es "restaurar la integridad del dominio público y prevenir riesgos derivados del cambio climático".

El conflicto entre el ministerio y el 'Club de Mar' arrancó la pasada primavera cuando se notificó la primera orden de derribo, prevista para el mes de junio. En aquel momento, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio la razón al club y suspendió de forma cautelar la ejecución del derribo, tal y como pedian el consistorio y la entidad. Así, el club pudo salvar la temporada de verano. No obstante, ahora el tribunal exige el ceso de actividad a partir del 20 de octubre.