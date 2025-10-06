El cine Aribau ovaciona el documental 'Anhedonia, dins la depressió': "Es un punto de inflexión"

Lleno a rebosar. Así estaban este lunes por la tarde los cines Aribau de Barcelona con más de 250 personas sentadas y decenas más de pie, que han asistido al estreno del documental 'Anhedonia, dins la depressió', codirigido por el periodista de EL PERIÓDICO Fidel Masreal y por Facundo Beraudi. La pieza se adentra en la vida de siete personas que han sufrido depresión durante un año. "Es más que un documental, es un punto de inflexión", ha subrayado la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. Al terminar el filme, y muy emocionado, el público ha recibido con una larga ovación a Marcel·lí, Dayana, Carme, Juan Luis, Carmen, Joel y Andrea, los protagonistas que han compartido su día a día ante las càmaras.

Aunque parece el nombre de algún lugar lejano, la anedhonia es la incapacidad para experimentar placer, pérdida de interés o satisfacción en la vida, una de los primeros síntomas de la depresión. Y es precisamente esa palabra la que da nombre al documental de Masreal, que hace más de cinco años que empezó con este proyecto. "Tenía mucha necesidad de escucharlos con tiempo. Estar un día, y otro y otro con ellos... para que la gente vea la depresión desde dentro, que no se lo cuente un médico. Porque se minimiza, se trata como una broma, y no. Es brutal, es muy crudo", explica Masreal. De esta necesidad, su virtud.

Abismos y esperanza

Son personas de 18 a 83 años, con vivencias y contextos distintos, pero con un punto en común: la lucha contra este trastorno mental. Comparten sus abismos, los momentos más negros, los pensamientos más negativos. Pero también los esfuerzos para curarse y salir del agujero. Y al fin la esperanza de salir adelante. "Hay luces en el túnel", afirma, esperanzado, uno de los protagonistas al final del audiovisual, producido por Broadcaster. Es el mismo protagonista que, al inicio del documental, solo ve el túnel: "No veo luces", dice un año antes.

Como ellos, uno de cada cuatro catalanes sufrirá un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. "Por eso no tuvimos ninguna duda que era necesario apoyar este proyecto, porque contribuye a combatir el estigma de la salud mental, que es un reto de país", ha explicado el expresident Pere Aragonès, que durante su mandato decidió que este proyecto debía contar con la financiación del Govern. "Es un material muy sensible que no te deja indiferente, estoy seguro que ellos no son los mismos que cuando empezaron", ha apuntado Aragonès, que también ha agradecido la "generosidad" de los siete testimonios.

Libertad y servicios públicos

A la presentación de este largometraje han asistido además de los mencionados Mònica Martínez Bravo y Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull; la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, o la concejala de Salut del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva. También Magda Casamitjana, exdirectora del Plan Nacional por a la Salud Mental en Catalunya, que ha insistido en el importante papel de los pacientes. "Necesitamos que las personas con un trastorno tengan libertad para hacer lo que les parece, decir lo que les parece y acceder a todos los recursos". En este sentido, Martínez Bravo ha señalado que el actual Govern socialista sigue la estela de estos proyectos. "Seguimos con el compromiso firme de avanzar hacia servicios públicos de excelencia que atiendan la salud mental", ha prometido la consellera.

El documental se podrá ver el próximo sábado en el Canal 33 a las diez de la noche, y próximamente estará disponible en la web de EL PERIÓDICO. Pero sus autores quieren que llega al máximo de personas posibles, por lo que se va a presentar en varios municipios de Catalunya en los próximos meses: centros cívicos, entidades sociales... También están negociando con la Conselleria d'Educació i FP para que se proyecte en las aulas de secundaria y bachillerato. "Que todo el mundo se lo haga suyo, esto es una herramienta de país. Querámonos, cuidémonos", ha pedido Masreal al terminar la proyección.