En la plaza de la Llotja

Un detenido en Lleida por violar a su hija de 20 años en plena calle ante otro hijo de 8 años

Detenido un hombre en Segovia con más de 100 archivos de pornografía infantil de extrema dureza

Mossos d'Esquadra.

Mossos d'Esquadra.

Barcelona
La Guardia Urbana de Lleida arrestó ayer de madrugada a un hombre de 40 años como presunto autor de la violación de su hija, de unos 20 años, y ante la presencia del hermano de esta y también hijo del acusado, un menor de 8 años. Los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración, según informa el diario 'Segre'.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.00 horas de la madrugada del sábado en el exterior de la Llotja, en la avenida de Tortosa cuando una patrulla descubrió que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer en plena calle. Los agentes comprobaron que eran padre e hija y la joven explicó que su padre la estaba forzando.

Los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y notificaron el caso a los Mossos d'Esquadra para que amplíe la investigación de los hechos. La joven fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova para ser sometida a revisión médica, mientras que el menor fue entregado a la madre.

