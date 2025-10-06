Detectado un brote de sarampión en el Garraf con ocho contagiados, seis de ellos personas sin vacunar

El Departament de Salut ha informado de la detección de un brote de sarampión en el Garraf con ocho contagiados, seis de los cuales son personas sin vacunar. Los casos se han notificado desde septiembre. El primer caso empezó a mostrar síntomas el día 4 de ese mes y los últimos casos el 29. Salut indica que el brote continúa activo.

Fuentes del Departament señalan, a la vez, que entre los afectados hay varios miembros de la misma familia. La mayoría de los casos tienen entre 7 y 44 años, con predominio de adolescentes y jóvenes adultos. Tres afectados han requerido ingreso hospitalario, dos de los cuales fueron dados de alta y un tercero continúa ingresado, pero por un proceso independiente no relacionado con la enfermedad.

Según Salut, estos casos, con relación epidemiológica entre ellos, afectaron a varios ámbitos: familiar, centros asistenciales, además de diversos entornos comunitarios, de ocio y universitarios. Como consecuencia, se han producido exposiciones a otras personas y actualmente el estudio del brote abarca un centenar de individuos.

El Departament de Salut subraya que estas personas han sido contactadas desde el Servicio de Vigilancia Territorial para explicarles las medidas de contención del brote, así como que continúan bajo seguimiento para evitar la diseminación de la enfermedad.

La misma fuente indica que el suceso actual, con varios afectados, la mayoría no inmunizados, de movilidad e interacción social “elevadas”, y con un número de exposiciones también elevado en diferentes espacios donde concurren numerosas personas, provoca que el riesgo de diseminación en esta zona sea “alto”.

Ante esta situación, Salut Pública ha valorado 315 contactos y ha dado indicaciones a un centenar de personas, dentro de las actuaciones para controlar la diseminación de la enfermedad.

Un 110% más que en 2024

En cuanto a la situación general de la enfermedad en Catalunya, hasta el 3 de octubre se han confirmado 71 casos de sarampión, un 110% más que en 2024, cuando hubo 34. El 58% de los casos tenían entre 16 y 45 años, mientras que el 21% (15 casos) tienen menos de 5. Los afectados son 47 hombres (66%) y 24 mujeres (34%). La mayoría de los casos no estaban vacunados o lo estaban de manera incompleta.

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que empieza con síntomas similares a los de un resfriado para pasar a generar una erupción rojiza característica que se inicia en la cabeza y se va extendiendo al resto del cuerpo.

Puede ser grave especialmente en niños, personas inmunodeprimidas, embarazadas y en adultos o personas con déficits nutricionales no vacunadas. En algunos casos puede ser mortal.

Salut recuerda que para prevenir la afección se dispone de una vacuna combinada “muy eficaz y segura”. La vacunación está incluida en el calendario de vacunaciones sistemáticas para todos los niños a los 12 meses y a los 3 años (se aplica junto con las vacunas de la rubéola y las paperas, la triple vírica). Adicionalmente, también se recomienda la vacunación a todas las personas adultas que no estén vacunadas o que no hayan padecido la enfermedad.

La misma fuente recuerda que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros organismos internacionales en relación con la vacunación contra el sarampión, para lograr la protección comunitaria, es alcanzar una cobertura vacunal del 95%.

En Catalunya, la cobertura de vacunación en el año 2024 con una dosis en niños de dos años fue del 95,8%, y con dos dosis a los cuatro años, del 90,2%, de tal manera que la tasa a los cinco años era del 92,7%, según datos del Departament.