Un okupa detenido durante el desalojo del polémico edificio de la calle Tomàs Mieres de Girona

Desalojo del edificio okupado de la calle Tomàs Mieres de Girona. Este lunes por la mañana, alrededor de las siete y media, la Policía Municipal de Girona, con la ayuda de los Mossos d'Esquadra, han iniciado la actuación en este polémico inmueble. El operativo tiene como objetivo hacer salir a los okupas, que en los últimos tiempos se han convertido en foco de polémica, especialmente por las quejas de los vecinos en relación con problemas de inseguridad, ruidos y peleas.

Diversas patrullas de la Policía Municipal y furgonetas de los Mossos d’Esquadra, con unidades del ARRO y efectivos de Seguridad Ciudadana, se han desplazado hasta la zona. En el lugar se han llegado a reunir más de una veintena de personas. Hacia las diez y media, la presencia policial ya había empezado a disminuir. Según la teniente de alcaldía de Convivencia y Seguridad, Sílvia Aliu, en ese momento había 25 personas en el interior. Ninguna de ellas era menor de edad.

Una vez desalojado completamente, se ha registrado el edificio y en las próximas horas se prevé proceder a su sellado para evitar nuevas ocupaciones. Por otro lado, la policía también ha registrado a los ocupas y sus pertenencias. Por ejemplo, se han revisado el interior de las maletas y las bolsas que habían sacado del edificio. La policía ha permitido entrar, uno por uno, a todas las personas para que terminaran de recoger lo que tenían dentro del inmueble.

Una de las personas ocupantes ha acabado detenida porque tenía un requerimiento pendiente. El hombre fue identificado y saltó la alerta a la policía. Los Mossos se lo han llevado esposado de la zona.

En cuanto al destino de los ocupas, el Ayuntamiento de Girona asegura que, si necesitan alojamiento para pasar la noche, “pueden solicitar ayuda a los Servicios Sociales”. Aun así, cabe recordar que hace unos días el alcalde Lluc Salellas explicó que la ocupación era “delictiva”. Algunas de las personas se han desplazado al edificio ocupado que está a poca distancia: el bloque de la ronda Ferran Puig. En ocasiones anteriores, el recorrido había sido el inverso cuando se habían producido desalojos en ese otro inmueble.

Ya era hora

Muchos vecinos y ciudadanos se han acercado para observar el dispositivo policial. Algunos lo han recibido con satisfacción, expresando que “ya era hora” de que se actuara, mientras que otros han observado incrédulos todo el espacio que había quedado acordonado y que obligaba a dar un rodeo o a caminar por la carretera. El edificio se encuentra muy cerca de las vías del tren y el carril bici también ha quedado cortado.

Precisamente, el consistorio ha informado poco después de las nueve de la mañana de que se estaba llevando a cabo el dispositivo y que el objetivo final es “tapiar la casa para proceder en breve a su derribo, de acuerdo con el informe del Ayuntamiento sobre su mal estado”. La teniente de alcaldía de Convivencia y Seguridad ha especificado que será derribado “en breve”, probablemente la próxima semana. El Ayuntamiento tiene previsto conceder el permiso de demolición lo más rápido posible.

El desalojo no se ha hecho por orden judicial, sino como una actuación “de emergencia” debido al estado del edificio, que presenta graves problemas estructurales.

Derribar el edificio

Desde hace tiempo, el Ayuntamiento de Girona, junto con la propiedad del inmueble, trabajaba para hacer posible este desalojo y obtener los permisos necesarios para derribar el edificio, que se encuentra fuera del Plan General de Ordenación Urbana por su proximidad a las vías del tren.

De hecho, a principios del mes pasado debía celebrarse un juicio que podría haber derivado en un desalojo. Sin embargo, acabó suspendido porque se citó a declarar a dos personas que ya no residían en el edificio. Paralelamente, el Ayuntamiento presionó para agilizar el proceso y conseguir que un nuevo juicio se celebrara pronto, con el fin de poder llevar a cabo el dispositivo previsto para este lunes. Además, tal como informó el propio consistorio, una vez realizado el desalojo se comprometió con la propiedad a acelerar la tramitación de la licencia de demolición y a garantizar que el edificio conflictivo fuese tapiado con celeridad.

Abandonado hace años

El edificio estaba abandonado desde hacía años y en él habían ido entrando personas para ocuparlo hasta el día de hoy. En el Plan General aprobado en 2006 consta que esta finca debe convertirse en espacio libre, por lo tanto, tarde o temprano debe ser derribada. El motivo es su cercanía a las vías del tren, lo que provocó su abandono.

Más presencia policial

En las últimas semanas se había incrementado notablemente la presencia policial en la zona, con vigilancia activa las 24 horas por parte de los Mossos d’Esquadra y la Policía Municipal. El Ayuntamiento ha admitido en las últimas semanas que se trata de un punto donde hay “sensación de inseguridad”. Esta medida también se ha extendido a otros puntos conflictivos, como el edificio ocupado de la ronda Ferran Puig y el parque Central de Girona. El objetivo de la actuación policial es garantizar la convivencia y la seguridad en la ciudad.

Cabe recordar que hace unas semanas se denunció una violación ocurrida hace un año en este mismo entorno del edificio okupado. Según ha podido saber el Diari de Girona, la agresión sexual habría sido perpetrada por okupas contra una menor de unos 15 años, aunque los presuntos autores no serían los actuales ocupantes del inmueble. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación sobre los hechos. La denuncia se presentó hac unas semanas aunque la violación habría se habría producido hace un año. Se acabó sabiendo después de que dos WhatsApp de alerta se hicieran virales.

El polémico edificio de la ronda Ferran Puig debería tener el mismo destino que la casa de Tomàs Mieres: el derribo. El Plan General no prevé su conservación, ya que se encuentra justo al lado de las vías del tren. A pesar de los cortes de suministros y los diversos dispositivos de desalojo, el bloque —totalmente ocupado— ha continuado siendo reocupado por los mismos o por nuevos ocupantes.

Tras el desalojo de este edificio, la vicealcaldesa, Gemma Geis, ha recordado que se trataba de un inmueble “conflictivo” y que la acción era “un paso más en la línea de actuación” iniciada por el Ayuntamiento “para restablecer la convivencia y garantizar la seguridad en los barrios de Girona”. En este sentido, ha expuesto que “hace pocos días iniciamos también la demolición de las naves abandonadas de la calle Barcelona, que estaban ocupadas y generaban graves problemas estructurales y de convivencia”. “Ahora, en Tomàs Mieres, continuamos con la misma determinación”, ha añadido, “para poner fin a una situación de conflictividad que afectaba a vecinos y vecinas desde hacía demasiado tiempo”.

Parque Central

La vicealcaldesa ha insistido en que “la seguridad es una prioridad de ciudad” y ha remarcado que “sin seguridad no hay libertad”. Por ello, y en esta línea, ha pedido “al subdelegado del Gobierno español que acelere los trámites administrativos pendientes en relación con el grupo de ciudadanos malienses que ocupan los alrededores de la estación, con el fin de dar una respuesta rápida y coordinada que garantice tanto la seguridad y la convivencia como el respeto a los derechos humanos de estas personas”. “Girona es una ciudad acogedora y abierta, pero también una ciudad que defiende la convivencia, la seguridad y el respeto a las normas”, ha concluido.