Decenas de personas ovacionan a Gisèle Pelicot en el inicio del juicio de apelación

El juicio en apelación del 'caso Pelicot', por el que fueron condenados 51 hombres por violar durante diez años a Gisèle Pelicot mientras estaba inconsciente por las drogas que le daba a escondidas su entonces marido, Dominique Pelicot, ha comenzado este lunes en Nimes, al sur de Francia. 17 de los 51 condenados recurrieron sus penas pero han desistido de continuar con sus recursos, salvo uno, Husamettin D, de 44 años, que fue condenado a nueve años de cárcel por violación y un jurado popular dirimirá ahora si mantiene o no la sentencia.

Pelicot, acompañada de Florian Pelicot, uno de sus tres hijos, así como de sus abogados, Stéphane Babonneau y Antoine Camus, ha sido recibida con ovaciones de decenas de personas a su llegada al tribunal. La policía, de hecho, ha tenido que asegurar la zona y abrir un espacio para que pudiera acceder al juzgado, ante la gran cantidad de gente que se ha acercado para mostrarle su apoyo. Pelicot se ha convertido en un icono feminista mundial y ha puesto cara y voz a las atrocidades que decenas de hombres cometieron, gracias a la sumisión química, con el beneplácito de su exmarido.

A diferencia del primer juicio, que tuvo lugar en Aviñón de septiembre a diciembre de 2024, sus otros dos hijos, Caroline Darian y David Pelicot, no la acompañaron. Ambos sienten que no apoyó suficientemente a Caroline, que está convencida de que también fue violada por su padre, dado que apareció un disco duro con fotos suyas semidesnuda. Sin embargo, no se pudo probar tal delito y Dominique Pelicot fue condenado por "tenencia de imágenes de carácter sexual". Tras el juicio, Caroline rompió toda relación con su madre.

A su vez, el acusado, Husamettin D., ha llegado cubierto con una mascarilla, gafas de sol, gorra y una chaqueta. Se enfrenta a la pena máxima de 20 años de prisión, aunque también podría ver rebajada su pena.

Jurado popular

La audiencia ha comenzado a las 14.15 hora local, con 15 minutos de retraso ante la gran presencia de periodistas -en torno a un centenar- en el Tribunal de Apelación de Nimes. El primer trámite ha sido la elección del jurado popular, formado por nueve personas, además de tres suplentes. También hay tres magistrados profesionales, entre ellos el presidente, Christian Pasta. Serán ellos los encargados de dictar sentencia, previsiblemente el jueves.

El exmarido de Gisèle, Dominique Pelicot, ya fue condenado a una pena de 20 años, la máxima en Francia para estos delitos, por unos hechos que se prolongaron de 2011 a 2020. Dominique, de 72 años, fue el instigador del plan para abusar del cuerpo inerte de su esposa. Para ello contactaba con desconocidos a través de una página de internet, hoy cerrada por la Justicia, y les invitaba a violarla en su casa, situada en Mazan, un pueblo de apenas 6.000 habitantes del sur de Francia.

Juicio a puerta abierta

Los delitos eran perfectamente documentados, a través de vídeos y fotografías que tomaba Dominique Pelicot, que luego guardaba en su archivo digital, donde acumulaba centenares de documentos que fueron clave para demostrar la culpabilidad de todos los acusados.

El juicio se celebra a puerta abierta, como hace un año en el Tribunal de Aviñón, cuando Gisèle tomó esa decisión, con el argumento de que "la vergüenza debe cambiar de bando". "No tengo que tener vergüenza, no tengo nada a reprocharme", afirmó justo hace un año.