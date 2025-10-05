Vuelve el otoño a Catalunya, con lluvias y caída de las temperaturas

Tras las elevadas temperaturas de los últimos días, el otoño regresa este domingo a Catalunya. Las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya apuntan a que a lo largo de la jornada se registrará un descenso de las temperaturas y podrían haber chubascos tanto en el litoral como en el prelitoral.

Esta madrugada ya ha llovido en puntos del Pirineo. Y hasta el mediodía se esperan chubascos en el sector central del litoral y prelitoral y otros puntos de la mitad este. A última hora del día, también lloverá en el litoral central de forma entre débil y moderada. La temperatura máxima bajará de forma entre moderada y acusada.