El V15 recupera el itinerario de subida por Via Laietana

La línea de autobús V15 de la red de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) volverá a subir por la Via Laietana a partir de mañana lunes, día 6 de octubre. El itinerario se recupera una vez las obras para la reforma de la emblemática vía y el posterior estudio sobre el funcionamiento del tráfico han quedado completados.

La nueva Via Laietana está configurada con dos carriles de bajada en dirección al mar, uno de los cuales es carril bus, mientras que de subida cuenta con un carril restringido al transporte público y vecinos, además de un carril bici.

De este modo el V15 amplía la oferta de transporte público en la Via Laietana en dirección hacia plaza Urquinaona y permitirá unir la Barceloneta con el Eixample y Gràcia, hasta la avenida Tibidabo. La línea de autobús recupera su itinerario habitual subiendo desde Via Laietana hasta la ronda de Sant Pere y el paseo de Gràcia. A las tres paradas existentes en Via Laietana sumará una nueva en la Ronda de Sant Pere entre Pau Claris y paseo de Gràcia.

Con esta novedad, el mapa de bus de TMV en la Via Laietana queda configurado con las líneas 47 (con origen en el Hospital del Mar) y la 120 del autobús de barrio, que llega a la plaza Antoni Maura, además del citado V15. En sentido mar, por la Via Laietana circulan el V15, el 47 y el 120, además del V17 y el 59, este último desviado por las obras que se están haciendo actualmente en la Rambla.