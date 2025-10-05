Renfe despliega a 90 informadores ante el macrocorte de la R3

Renfe ha movilizado a cerca de 90 informadores ante el macrocorte de la R3 que empieza este martes. Días antes de que empiecen las afectaciones en la circulación de trenes entre Parets del Vallès y La Garriga la compañía les ha citado en el Hotel Barceló Sants para llevar a cabo una formación "técnica y práctica" ante uno de los planes de transporte alternativo "más importantes de la historia de Rodalies".

"La voluntad es que se pongan en la piel del cliente", ha manifestado Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Catalunya, en declaraciones a ACN. Carmona ha recordado a este grupo de trabajadores que serán "la cara de Renfe en el territorio" y les ha pedido "empatía" con los usuarios, a los que tendrán que "guiar y orientar". Parte de estos informadores, procedentes de la empresa Serveo, ya habían participado en otras campañas similares en Rodalies.

Este equipo de trabajadores se desplegará por las estaciones afectadas por el macrocorte, que se alargará durante 16 meses en la que es una de las líneas de Rodalies con más incidencias en el servicio. Carmona admite que las obras "rompen la movilidad" de los usuarios, que verán como se incrementa el tiempo de viaje y tendrán que usar medios de transporte "a los que no están acostumbrados".

En las sesiones de formación, Renfe explica en qué consiste el plan alternativo, detalla a los informadores las funciones que tendrán, cómo deben tratar a los usuarios y los canales "adecuados" que deben utilizar cuando estén "fuera de la casuística habitual". También ofrece detalles generales sobre Rodalies para poder ayudar a los usuarios.

"La experiencia ayuda"

Algunos de los informadores de este plan alternativo de la R3 ya habían participado en campañas anteriores. Es el caso de Sergio Rubio y Sara Romero, que desde este martes estarán en la estación de Centelles, una de las afectadas por el macrocorte. "La experiencia también nos ayuda", afirma Sergio. Ambos han formado parte de operativos similares desde enero de 2024 y aseguran que la dinámica de orientar e informar es la de siempre.

El macrocorte en la R3 obligará a los pasajeros a utilizar el autobús en lugar del tren y Renfe calcula que eso incrementará entre 20 y 30 minutos el viaje. Las estaciones de Centelles y de Fabra i Puig, en Barcelona, servirán de 'hub' desde donde saldrán autobuses directos. La interrupción del servicio se prevé en dos fases: una inicial entre Montcada Bifurcació y La Garriga que se alargará hasta mayo de 2026, y una segunda entre Mollet y La Garriga que durará, según las estimaciones de Renfe, hasta enero de 2027.