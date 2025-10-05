Seguridad digital
La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP
El cuerpo de seguridad advierte de que hay que prestar mucha atención para no caer en la trampa
Ricardo Castelló
Gran parte de la sociedad española está sumergida en la era digital, debido a que conlleva muchas ventajas, pero también inconvenientes. En los últimos años, se han registrado un aumento significativo de las estafas a través de internet. Por ello, es esencial que la gente sea consciente de que hay muchos timos presentes.
Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus canales de comunicación sobre cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo.
"Si no conoces a la persona que te está llamando y no te une ningún vínculo o interés con la entidad desde la que te dice estar llamándote, ¡Cuelga!", sentencia.
Por último, está el propósito, ya que "aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la iniciativa de la conversación".
"El peligro está en que con cualquier excusa te pidan tus datos personales, datos bancarios o directamente dinero. Si se da este caso, huelga lo antes posible y bloquea el número", zanja el agente.
