Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad digital

La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

El cuerpo de seguridad advierte de que hay que prestar mucha atención para no caer en la trampa

La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP / Sport

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Gran parte de la sociedad española está sumergida en la era digital, debido a que conlleva muchas ventajas, pero también inconvenientes. En los últimos años, se han registrado un aumento significativo de las estafas a través de internet. Por ello, es esencial que la gente sea consciente de que hay muchos timos presentes.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus canales de comunicación sobre cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo.

Gran parte de la sociedad española está sumergida en la era digital, debido a que conlleva muchas ventajas, pero también inconvenientes. En los últimos años, se han registrado un aumento significativo de las estafas a través de internet. Por ello, es esencial que la gente sea consciente de que hay muchos timos presentes.

Ahora, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus canales de comunicación sobre cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo.

"Si no conoces a la persona que te está llamando y no te une ningún vínculo o interés con la entidad desde la que te dice estar llamándote, ¡Cuelga!", sentencia.

Por último, está el propósito, ya que "aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la iniciativa de la conversación".

@policia 👉🏼Con el #MÉTODOLAP podrás coger llamadas de números desconocidos sin miedo 📞 🔹👮🏻‍♂️ #policia #seguridad #llamadas #consejos ♬ sonido original - Policía Nacional

"El peligro está en que con cualquier excusa te pidan tus datos personales, datos bancarios o directamente dinero. Si se da este caso, huelga lo antes posible y bloquea el número", zanja el agente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
  2. Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
  3. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  4. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  5. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  6. La escuela redescubre los apuntes: 'No solo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención
  7. El Pirineo catalán recupera la propuesta de liberar ejemplares de lince boreal
  8. A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona

La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

Ada Colau y Jordi Coronas, junto con una veintena de activistas españoles, vuelan a Barajas

Ada Colau y Jordi Coronas, junto con una veintena de activistas españoles, vuelan a Barajas

Rafael Serrano, abogado: "Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo"

Rafael Serrano, abogado: "Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo"

Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro

Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro

Ganaderos gerundenses restringen las visitas e intensifican la limpieza en granjas para protegerse de la Dermatosis Nodular

Ganaderos gerundenses restringen las visitas e intensifican la limpieza en granjas para protegerse de la Dermatosis Nodular

Una manifestación pide en Lleida medidas contra la despoblación rural y sin macroproyectos

Una manifestación pide en Lleida medidas contra la despoblación rural y sin macroproyectos

¿Por qué nunca debes dejar los tuppers fuera del frigorífico? El enfermero Jorge Ángel alerta sobre esa práctica común

¿Por qué nunca debes dejar los tuppers fuera del frigorífico? El enfermero Jorge Ángel alerta sobre esa práctica común

Detenido un conductor implicado en el accidente mortal de Oliola (Lleida)

Detenido un conductor implicado en el accidente mortal de Oliola (Lleida)