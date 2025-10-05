Rafael Serrano, abogado: "Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo"

El abogado Rafael Serrano, especializado en extranjería y derecho laboral, ha publicado un vídeo en TikTok en el que detalla los requisitos para adquirir la nacionalidad española.

Con un tono directo y cercano, el experto destaca la ventaja que tienen los ciudadanos de determinados países frente a otros de diferentes nacionalidades.

Una ventaja desconocida

Según explica, se trata de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.

Y asegura que, "si eres de estos países [...], felicidades porque eres un privilegiado".

Además, Serrano, que asegura que "siempre" viaja con su pasaporte, recuerda que la ley general exige diez años de residencia legal en España para poder solicitar la nacionalidad, aunque existe una excepción importante. "La ley establece que para conseguir la nacionalidad española se exigen 10 años de residencia legal, pero repito en estos países solo con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo", asegura el abogado.

El error de muchos solicitantes

El letrado explica que, en sus eventos y encuentros con la comunidad migrante, ha escuchado casos sorprendentes: "No sé qué esperas, que no te pase como muchos latinos que he conocido en los eventos que hacemos, que me dicen: 'Abogado, llevo 14 años y quiero hacer la nacionalidad'. He estado a punto de sacar el pasaporte y darle encima".

Por eso, Serrano insiste en que disponer de esta posibilidad representa una gran ventaja que no todos aprovechan a tiempo. "Con dos años de residencia legal es una grandísima ventaja que mucha gente lo quisiera, pero solo afecta a los que tengan la nacionalidad de estos países", afirma el especialista en extranjería.

Fechas límite en el calendario

Sin embargo, el abogado recalca que quienes deseen iniciar el proceso deben tener en cuenta los plazos de los exámenes oficiales que acreditan los conocimientos necesarios. "Apresúrate a pedirla cuanto antes porque octubre y noviembre son los últimos exámenes que hay en el año 2025, porque ya sabes, en Navidad no hay exámenes para conseguir la nacionalidad", señala el letrado.