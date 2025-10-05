Una manifestación pide en Lleida medidas contra la despoblación rural y sin macroproyectos

Más de un millar de personas, según la policía, se ha manifestado este domingo por el centro de Lleida en demanda de medidas que revitalicen los pueblos, eviten la despoblación rural y en contra de grandes macroproyectos, especialmente los de compañías energéticas y de macrogranjas.

La manifestación, en la que han participado varios alcaldes de localidades de Lleida, estaba convocada por una quincena de entidades defensoras del mundo rural y ha partido, con el lema "Defendamos la tierra. Queremos pueblos vivos", de la plaza Ricard Vinyes de Lleida.

Encabezada por un tractor, los manifestantes han recorrido las calles del centro de Lleida y, al llegar a la sede de la delegación del Departamento de Agricultura, han dejado restos de estiércol en señal de protesta. La marcha ha acabado sin incidentes.

En el manifiesto, firmado por un centenar de entidades, los convocantes señalan que les une "una misma voluntad: vivir en espacios autónomos, saludables y con futuro". "No queremos ser una colonia energética, ni un vertedero ni ningún otro tipo de territorio subordinado", añaden.

Lamentan también que "inversores de todo tipo entran" en los pueblos "talonario en mano", enfrentando a vecinos y municipios, con "macroproyectos especulativos, 'extractivistas' y contaminantes, avalados por la administración y que son innecesarios, tanto a escala local como de país", con lo que "subordinan la ruralidad a nuevas expectativas de negocio".

En contra de los macroproyectos en el mundo rural

Los manifestantes se han posicionado en contra de los proyectos de nuevos trazados eléctricos de alto voltaje y, especialmente, en contra de una macroplanta de biogás que se proyecta instalar en la Sentiu de Sió (Lleida), a la que se oponen alcaldes de la zona.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en declaraciones a 3CatInfo, ha explicado que hay proyectos de plantas de biogás "de años anteriores", redactados por "otros gobiernos". A su juicio, esos proyectos hay que estudiarlos para "planificar el territorio" y avanzar "en la implantación de las energías renovables" porque "vamos tarde".

"Siempre hemos dicho -ha continuado- que las plantas de biogás son una oportunidad" de economía circular y defensa del medio ambiente, un ámbito en el que "Cataluña lleva unos años de retraso" respecto a otros países europeos.