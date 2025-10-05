Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en una planta de tratamiento de residuos provoca una espectacular columna de humo en Vilobí

El ayuntamiento ha enviado un aviso de emergencia a los vecinos en el que se pedía mantener puertas y ventanas cerradas

Núria León

Un incendio en la planta de tratamiento de residuos Ecogironina de Dipòsits, s.l. de Vilobí d'Onyar ha generado este sábado por la noche una espectacular columna de humo que llevó al ayuntamiento de la localidad a enviar un aviso de emergencia a los vecinos en el que les pedía, por recomendación de los Bombers, que mantuvieran las puertas y las ventanas de las casas cerradas.

El fuego, con aviso a las 20.41 h, se inició en una de las tres naves del recinto y, al llegar los servicios de emergencia, ya estaba totalmente desarrollado. Hasta 15 dotaciones trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a los montones de desechos que había en el exterior de las naves. Esta mañana se mantienen 10 dotaciones que trabajan desde el exterior realizando tareas de enfriamiento.

"El incendio está controlado, pero por precaución se pide seguir estas indicaciones hasta nuevo aviso", añadía el mismo comunicado del Ajuntament. Los Bombers también han explicado a este diario que todavía quedan muchas horas para poder darlo por extinguido y poder entrar dentro de la nave afectada.

Las llamas del incendio eran claramente visibles desde el exterior de las instalaciones, así como la columna de humo, lo que atrajo a la zona a numerosas personas que querían saber qué pasaba.

