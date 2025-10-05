Ganar dinero vendiendo devoluciones de Amazon es posible, pero hay que "echarle horas" y "evitar timos"

"Empecé con una caja de 300 euros y ahora tengo una nave que me permite generar ingresos de tal manera que no tengo que trabajar. Si quieres invertir, ten cuidado. Hay muchas estafas por internet". Davidelmentor es un tiktoker que se gana la vida revendiendo artículos de Amazon devueltos. Da incluso cursos en sus redes sociales para enseñar a no caer en los frecuentes engaños de este nicho de negocio cada vez más amplio. Uno de sus consejos es no comprar nunca contrarreembolso: "Siempre es un engaño".

"Si en la web donde compras no ves el CIF o la dirección de la empresa para saber dónde tienes que reclamar, y te hacen pagar contrarreembolso, es claramente un timo", añade Juan Manuel Galera, responsable de subastalotes.com, una de las empresas intermediarias más importantes en la compraventa de productos devueltos de Amazon.

Por su nave de Finestrat (Alicante) pasan dos trailers al día que luego él trocea en palés y los vende, normalmente a personas que a su vez lo van a revender, ya sea de forma electrónica como en mercadillos, tiendas o outlets. "En algunos casos puedes comprar las cosas al 15-25% de su valor y se pueden llegar a revender al 50%", señala este experto, que ha visto cómo numerosos clientes suyos que empezaron comprando cajas pequeñas han terminado teniendo sus propias naves para almacenar y distribuir la mercancía, de todo tipo: desde electrodomésticos a artículos para bebé.

¿Se puede realmente ganar dinero revendiendo artículos devueltos de Amazon? "Sí, pero el mayor problema es que hay mucho pirata que te vende lotes que no son de Amazon; nosotros lo tenemos denunciado incluso porque nos llega mucha gente reclamándonos a nosotros", advierte Galera.

Durante la pandemia hubo un 'boom' del negocio, que se frenó el año pasado, cuando Hacienda estipuló que se debían declarar las ventas de segunda mano en internet si se superaban las 30 operaciones al año o se facturaban más de 2.000 euros. "Hubo gente que se dio de alta y se profesionalizó, y otros, pequeñas hormiguitas, que lo dejaron", relata el empresario, que considera que si se compran los palés en portales fiables se puede hacer negocio con la reventa. Hay que asumir, aun así, según explica, que aunque la mayoría de productos que se compren suelen estar en buenas condiciones, "también hay cosas rotas".

"En juguetes, ropa o cosas de bebé te pueden llegar a venir mal un 5% o un 10%. En electrodomésticos, electrónica o herramientas es más fácil que haya cosas que fallen", asegura Galera, cuya empresa no manipula la mercancía, solo la trocean por palés o cajas y lo venden. "Si compras una caja y tienes que tirar dos o tres cosas de 20 porque están en mal estado, sigues teniendo margen de beneficio. Si es algo electrónico igual falta un cable o una batería, tienes que hacer el trabajo de revisar".

Un negocio para estudiantes o jubilados

Es ahí donde algunos expertos en e-commerce afirman que está el quid de la cuestión de la reventa de productos como modo de vida. "Es que al final, si calculas el tiempo que inviertes en revisar todo y en venderlo, igual haciendo hamburguesas en un restaurante ganarías lo mismo", explica Carlos Bravo, emprendedor en e-commerce, divulgador y autor del libro 'Cómo vender en Amazon desde cero', que cree que este es un negocio o bien "para estudiantes", "jubilados" o "para gente con mucho tiempo libre".

"Es un negocio complicado. Cuando te llega el palé tienes que analizar el producto, comprobar que estén todas las piezas. Para mí no compensa", reitera Bravo, que llegó a comprar un palé de 2.000 euros de juguetes en una plataforma internacional intermediaria y solo recuperó mil de inversión. ahora tiene su propia marca (Frikimonkey.com) donde vende accesorios para marcas consolidadas, como cajas protectorDs para Hot Wheels o álbumes de Pokémon. "Llevamos ocho años en Amazon. Se fomenta mucho que vender en Amazon es fácil, pero no lo es. Ganar dinero es durillo", sentencia.