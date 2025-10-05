Ganaderos gerundenses restringen las visitas e intensifican la limpieza en granjas para protegerse de la Dermatosis Nodular

Los ganaderos gerundenses han activado medidas "extras" de bioseguridad ante la confirmación del primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa en Castelló d'Empúries (Alt Empordà). En este sentido, han reducido al mínimo las visitas de personas que no forman parte de la explotación, han reforzado la desinfección de vehículos y personas, extremando la limpieza de las granjas. "Si no se actúa deprisa, puede ser la muerte de las explotaciones ganaderas en esta zona", asegura Josep Juscafresa, ganadero en Cornellà del Terri (Pla de l'Estany). "Contra esto es muy difícil de luchar" añade Lluís de Cámera, que tiene la explotación en Agullana (Alt Empordà). Coinciden en reclamar al Departamento que ponga en marcha una campaña de vacunación para proteger al sector.

"Es muy difícil luchar contra esto"

Algunas explotaciones también proporcionan ropa y botas exclusivas a los visitantes o aplican productos desinsectados a los animales. "Es como ponerte repelente y esperar a que no te piquen", explica Lluís de Cámera, ganadero de Agullana. "Pero es muy difícil luchar contra esto", lamenta. Apunta que el cambio climático y las altas temperaturas han propiciado la propagación de los mosquitos, vectores del virus.

Josep, ganadero de Rabós del Terri, ya aplica estas medidas desde hace días. "Importé animales de un foco infectado de Francia", explica, "después de los test de sangre se confirmó que mi granja no estaba infectada". Sin embargo, cada ocho o diez días desinfecta la granja con productos aptos para los animales, siguiendo la recomendación del Departamento de Agricultura.

El sector teme cómo puede impactar esta enfermedad si se extiende. "Este tipo de virus influye mucho", afirma Josep Juscafresa, ganadero de Cornellà del Terri, "si no se controla, podría ser el fin de la ganadería en esta zona".

En la misma línea, De Cámera confiesa estar "preocupadísimos": "No es una baja de producción o un mal año. Si te toca, te sacrifican todos los animales". Los ganaderos ya avanzan que exigirán compensaciones tanto por las pérdidas económicas como por el coste de arrancar de nuevo las explotaciones.

Reclamo de vacunas

Los ganaderos también se muestran asombrados e indignados con la gestión de la administración. "Sorprende que, teniendo un área de prevención en sanidad animal, no hubiera más preparación", denuncia De Cámera, "indigna que la premisa fuera 'esperamos que no llegue'". Reclama, además, una campaña de vacunación: "Ahora está en Castelló d'Empúries, pero cuando empezamos a vacunar quizá ya esté en el Ebro. Y ya sabíamos que esto avanzaba deprisa".

Juscafresa también cuestiona el papel de las autoridades: "No sé si el problema es que no hay vacuna o que no hay voluntad de vacunar. Nuestros compañeros franceses empezarán a hacerlo el mismo lunes".

Una enfermedad que no afecta a las personas

La Dermatosis Nodular Contagiosa es un virus que provoca lesiones cutáneas, fiebre y pérdida de peso en el ganado, y puede reducir su producción de leche y carne. Se transmite tanto por el contacto directo entre animales como por insectos como moscas, garrapatas o tábanos. Sin embargo, en ningún caso afecta a la salud humana ni por el contacto con los animales ni por el consumo de carne, leche o derivados.

Se trata de una enfermedad relativamente nueva que ha afectado a Francia (67 casos declarados) e Italia (47) en los últimos meses. La Generalitat trabaja con los actores implicados para trazar el origen de la infección y frenar su propagación.