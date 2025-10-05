Óbito
Fallece Mocho Neira, alma del Grupo Moncho's
Adiós al chef y empresario gallego que creó la marisquería Botafumeiro en 1975
Moncho Neira, el chef que creó Botafumeiro, ha fallecido según publica Crónica Global. Las redes sociales también hablan de su fallecimiento. El hostelero de Lugo deja una esposa y tres hijos. La historia de Moncho Neira es la de un hombre hecho a sí mismo que llegó a Barcelona con la mayoría de edad recién cumplida.
Llegó desde Galicia con una maleta vacía. Tenía ambición y sueños que con el tiempo, mucho esfuerzo y dedicación le llevaron a abrir el Botafumeiro, hoy un un clásico de Barcelona, que fue la base del Grupo Moncho's, con una decena de restaurantes en Barcelona como el Asador del Mar, Eruropa y Sexy Crab. Fundó la marisquería Botafumeiro, el origen de todo, en 1975. Mientras este domingo aparecía la noticia de su fallecimiento, nadie confirmaba su fallecimiento en aquel emblemático establecimiento ni en otros del grupo. "La familia no nos ha comunicado nada todavía", explicaron a El Periódico.
Según Crónica Global fuentes cercanas a la familia de Neira han precisado que este lunes se realizará el velatorio en en el Tanatorio de Sant Gervasi. Lo han detallado fuentes cercanas a su familia que han precisado que despedirán al icónico Moncho "con amor y tristeza". Sus allegados le despedirán en un velatorio mañana lunes en el Tanatorio de Sant Gervasi. Después se realizará un entierro en su Galicia natal. Nacido en Pol (Lugo), Moncho fue un "emprendedor y un gran soñador" cuya verdadera pasión era "dar felicidad en cada uno de sus servicios". Su familia
quiere "mantener vivo su legado". Moncho Neira deja una mujer y tres hijos.
