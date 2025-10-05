El caso de Dermatosis Nodular Contagiosa podría provenir de "una mosca o un residuo en el transporte"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig ha apuntado este domingo que el caso de Dermatosis Nodular Contagiosa detectado en una granja del Alt Empordà (Girona) puede provenir de "una mosca o un residuo en el transporte", aunque afirma que el vector de transmisión todavía se está investigando.

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a 3Cat recogida por Europa Press, en la que ha pedido "calma y tranquilidad" a la sociedad catalana porque esta enfermedad, ha dicho, en ningún caso se transmite a los humanos.

Ha explicado que el foco de la transmisión no es por vacunos importados porque en la granja afectada existía un ciclo cerrado.

En todo caso, ha dicho que no era posible limitar la movilidad respecto a la importación de determinados países de la UE y que "no tenía sentido" pedir autorización a Bruselas para vacunar a los animales porque no había, según él, ningún caso en la península.

Ha defendido que, antes del brote, se extremaron "las precauciones de bioseguridad" y que también se actuó desinfectando vehículos.

Revisión en un radio de 50 kilómetros

También ha dicho que se ha empezado a hacer una revisión en el radio de 50 quilómetros de la granja afectada para hacer controles y comprobar si existen más positivos y ha asegurado que se informará "puntualmente" a toda la sociedad pero, sobre todo, al sector afectado.

Ha reivindicado que se ha "actuado muy rápido" frente al brote y ha destacado que, hasta ahora, Francia e Italia habían tenido diversos casos, mientras que no había llegado a Catalunya, lo que ha dicho es síntoma de un sistema muy profesional con criterios de bioseguridad exigentes.

Por otra parte, ha dicho que pedirán las autorizaciones correspondientes para poder vacunar a los animales e indemnizaciones para ayudar a los ganaderos afectados a que "el episodio genere el mínimo perjuicio posible".