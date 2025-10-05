Masacre en Gaza
Ada Colau y Jordi Coronas serán repatriados este domingo junto con una veintena de activistas españoles
El ministro de Exteriores ha anunciado un acuerdo con el Gobierno israelí para deportar a 21 de los 49 ciudadanos españoles
La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Esquerra Republicana Jordi Coronas volverán de Israel este domingo después de ser encarcelados por formar parte de la flotilla humanitaria, según ha avanzado Betevé.
Los políticos barceloneses serán deportados junto con una veintena de españoles. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado en una entrevista en TVE este acuerdo con el gobierno israelí para deportar a 21 de los 49 ciudadanos españoles que se encuentran en el centro penitenciario en el desierto de Neguev, en el sur del país.
De hecho, el Gobierno había comunicado a las autoridades israelís su disposición a hacerse cargo del viaje a España de los españoles embarcados en la flotilla o enviar un avión para repatriarlos. El cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, está en contacto con el abogado de los activistas que les representa en terreno.
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidandes trasladan el día libre al lunes
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- La escuela redescubre los apuntes: 'No solo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención
- El Pirineo catalán recupera la propuesta de liberar ejemplares de lince boreal
- A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona