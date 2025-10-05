Ada Colau y Jordi Coronas serán repatriados este domingo junto con una veintena de activistas españoles

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de Esquerra Republicana Jordi Coronas volverán de Israel este domingo después de ser encarcelados por formar parte de la flotilla humanitaria, según ha avanzado Betevé.

Los políticos barceloneses serán deportados junto con una veintena de españoles. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado en una entrevista en TVE este acuerdo con el gobierno israelí para deportar a 21 de los 49 ciudadanos españoles que se encuentran en el centro penitenciario en el desierto de Neguev, en el sur del país.

De hecho, el Gobierno había comunicado a las autoridades israelís su disposición a hacerse cargo del viaje a España de los españoles embarcados en la flotilla o enviar un avión para repatriarlos. El cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, está en contacto con el abogado de los activistas que les representa en terreno.