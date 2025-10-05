Sucesos
37 muertos y 26 desaparecidos en el derrumbe de una escuela en Indonesia
Los primeros indicios apuntan a deficiencias en la construcción del edificio
El saldo de muertos por el colapso de una escuela en Indonesia ascendió el domingo a 37, después de que los socorristas recuperaron más cuerpos sepultados bajo los escombros, informó el domingo el cuerpo de rescate.
"Para la mañana del domingo, el número de víctimas recuperadas era de 141 personas. De ellas, 104 estaban con vida y 37 estaban muertas", indicó en un comunicado Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.
Según este organismo, 26 personas continúan desaparecidas tras el colapso de la escuela islámica en la isla de Java, ocurrido el lunes cuando las personas se congregaban para las oraciones vespertinas.
Nanang Sigit, jefe local de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, confirmó el saldo de 37 fallecidos. Investigadores intentan determinar la causa sel derrumbe, aunque los primeros indicios apuntan a deficiencias en la construcción del edificio de varios pisos.
