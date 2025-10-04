Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

Vídeo | Un 'Spiderman' deja unas imágenes insólitas al saltar por los tejados antes de ser detenido

El individuo, sin camiseta y con un pantalón desgarrado, gritaba contra la policía mientras vecinos observaban atónitos la escena

Mediterráneo

Francis Aznar

Insólita escena en el centro de Castellón. Los vecinos de las calles Sant Blai y Sant Vicent se vieron sorprendidos por un individuo que, a modo de ‘Spiderman’, saltaba de tejado en tejado ante la incredulidad de quienes lo observaban desde ventanas y balcones.

El protagonista, que iba sin camiseta y con un pantalón desgarrado, profería gritos en los que aseguraba que “no he hecho nada” y acusaba a la policía de corrupción. Testigos apuntan a que podría encontrarse bajo los efectos del alcohol, dado su estado y el comportamiento errático que exhibió durante unos hechos acaecidos la noche del jueves.

La tensión se prolongó hasta la llegada de la Policía Local de Castelló, cuyos agentes lograron detener al individuo tras sus arriesgadas maniobras sobre los tejados. Consultada por Mediterráneo, la Policía Local afirma no disponer de más información sobre lo sucedido.

