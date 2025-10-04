Más de 4.600 aspirantes inician las pruebas de acceso a 134 plazas de Guardia Urbana y 60 de bomberos de Barcelona

Más de 4.600 personas han sido convocadas este sábado para iniciar las pruebas de acceso a las 134 plazas de agente de la Guardia Urbana (GUB) y las 60 del cuerpo de Bomberos de Barcelona que ha convocado este año el Ajuntament de Barcelona. En concreto, 2.308 personas aspiran a entrar en la policía local y otros 2.304 al cuerpo de Bomberos. De ellas, un total de 1.213 son mujeres, lo que representa el 32,4% del total de aspirantes a la GUB y el 20,1% en el cuerpo de Bomberos.

El objetivo del Ayuntamiento es que el proceso de selección acabe a finales de 2026, de manera que las personas que lo superen puedan incorporarse a la formación correspondiente en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Ambas convocatorias permitirán mantener una plantilla de 3.500 agentes de la Guardia Urbana y casi 800 efectivos en el cuerpo de Bomberos de Barcelona, dos servicios que se encuentran en máximos históricos gracias a los incrementos de personal alcanzados en los últimos años. En este sentido, cabe recordar que, gracias a las últimas convocatorias, se han incorporado recientemente 128 agentes a la Guardia Urbana y 60 nuevos bomberos y bomberas al Servicio de Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.

Bachillerato

Entre las novedades de las dos convocatorias destaca que será la primera vez que se exija, como mínimo, el título de Bachillerato o un nivel de estudios equivalente para incorporarse al cuerpo de Bomberos de Barcelona. Además, se mantiene la cuota del 40% de mujeres en la convocatoria de la Guardia Urbana y del 25% en la del cuerpo de Bomberos, con el objetivo de seguir incrementando la presencia femenina en ambos cuerpos.

Asimismo, continúa la prueba de idiomas que permite mejorar la puntuación final, entre los cuales destacan el árabe, el chino y el urdú, con la intención de atraer a personas aspirantes que hablen estas lenguas.