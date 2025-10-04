Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 5 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
  2. Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
  3. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  4. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  5. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidandes trasladan el día libre al lunes
  6. La escuela redescubre los apuntes: 'No solo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención
  7. El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga el 2 de octubre para 'denunciar el genocidio' en Palestina
  8. A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025

El primer foco de Dermatosis Nodular en España obliga a sacrificar 123 vacas en Empúries y a realizar controles en 800 explotaciones

El primer foco de Dermatosis Nodular en España obliga a sacrificar 123 vacas en Empúries y a realizar controles en 800 explotaciones

Miles de personas claman en Madrid por la paz en Gaza y piden un "boicot a Israel": "Basta ya de complicidad"

Miles de personas claman en Madrid por la paz en Gaza y piden un "boicot a Israel": "Basta ya de complicidad"

Vídeo | Un 'Spiderman' deja unas imágenes insólitas al saltar por los tejados antes de ser detenido

Vídeo | Un 'Spiderman' deja unas imágenes insólitas al saltar por los tejados antes de ser detenido

Vídeo: Un hombre salta por los tejados en el centro de Castelló

Vídeo: Un hombre salta por los tejados en el centro de Castelló

Detenido por circular borracho y drogado y causar un accidente múltiple en la Riera de Gaià en el que murió una mujer

Detenido por circular borracho y drogado y causar un accidente múltiple en la Riera de Gaià en el que murió una mujer

¿Por qué tienen nombres propios las borrascas? Este es el listado hasta final de año y principios del 2026

¿Por qué tienen nombres propios las borrascas? Este es el listado hasta final de año y principios del 2026

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"

Usuarios de Berga y Sallent estallan contra la "precariedad" del autobús que conecta con Barcelona: "Es una odisea diaria"