Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 5 de octubre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 5 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidandes trasladan el día libre al lunes
- La escuela redescubre los apuntes: 'No solo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención
- El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga el 2 de octubre para 'denunciar el genocidio' en Palestina
- A por la ganga en una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress: 'Compré un dron por 15 euros, y funciona