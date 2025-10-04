El Pirineo catalán recupera la propuesta de liberar ejemplares de lince boreal

Hace casi cien años que el lince boreal (Lynx lynx) desapareció de Catalunya, principalmente por la persecución humana y la pérdida de hábitat y presas. El último ejemplar del que hay constancia indiscutible fue abatido en 1930 y su piel fue exhibida en la comarca del Ripollès. Ahora, dos entidades del territorio sugieren recuperar la propuesta que en 2016 no prosperó: liberar ejemplares de este felino en el parque natural del Alt Pirineu en una prueba piloto destinada a evaluar las posibilidades de una futura reintroducción.

El lince boreal es uno de los grandes depredadores de Europa. Está amenazado pero durante los últimos años se ha expandido ligeramente en Europa. La población más cercana a Catalunya se encuentra en Francia, en el macizo del Jura, donde viven alrededor de 150 ejemplares.

Lo que ponen sobre la mesa la entidad Amics del Parc Natural de l'Alt Pirineu y ADLO Pirineo es aprender de la experiencia fallida que no llegó a fructificar hace nueve años en el Val d'Aran. Lo que plantearán las entidades promotoras, según ha podido saber EL PERIÓDICO, no es soltar linces sin fundamento alguno, sino diseñar un plan de viabilidad para estudiar qué consecuencias tendría una reintroducción de la especie, que siglos atrás, igual que el lince ibérico, habitaba en territorio catalán.

Machos castrados

La idea inicial es liberar machos castrados (podrían proceder de Rumanía, como estaba previsto en 2016) y monitorizar sus movimientos y su impacto sobre los ecosistemas pirenaicos. "El objetivo es comprobar cómo su presencia influye en el equilibrio entre depredadores y presas de la zona", comenta Jordi Canut, miembro de la plataforma Amics del Parc Natural de l'Alt Pirineu. "El lince boreal se alimenta principalmente de corzos, aunque también puede cazar rebecos, muflones o ciervos", subraya. En los últimos años, estas especies de ungulados han crecido de forma notable en el monte catalán.

Pero además de controlar las poblaciones de estos herbívoros, el lince boreal también suele desplazar a mesodepredadores como zorros, martas o garduñas, que ejercen una fuerte presión sobre las poblaciones de urogallo, un ave en grave peligro de extinción que corre el riesgo de desaparecer de los Pirineos: "La presencia de un carnívoro como el lince europeo podría contribuir a mejorar el índice de supervivencia de los polluelos de urogallo".

El plan piloto más bien sería una liberación y no una reintroducción en sentido estricto, al empezar con ejemplares sin capacidad para reproducirse. "Debería extenderse durante un tiempo y analizar al detalle cómo está funcionando para después determinar si conviene reintroducir a machos sin castrar e incluso hembras", considera Canut.

Según el experto, hay varios lugares de alta montaña dentro de los límites del parque que pueden ser óptimos para realizar una primera introducción: "Se tendrían que escoger zonas más bien aisladas, en las que vive el urogallo y poco frecuentadas por rebaños de cabras u ovejas".

El lince europeo no suele suponer un problema para la ganadería, pero en caso de que se produjera una depredación habría que compensarse económicamente. En algunas de las áreas que se barajan, hay más presencia de vacas o caballos que de cabras, por lo tanto, prácticamente no habría riesgo de conflicto con los pastores.

Proceso largo y consensuado

El proceso administrativo tampoco es sencillo. Según explica Canut, el procedimiento pasa por que una entidad redacte un borrador del plan, lo presente al parque natural, este lo eleve a la Generalitat y, finalmente, sea el Ministerio de Transición Ecológica quien lo estudie, si la Generalitat está de acuerdo. Como sucede con el lince ibérico, el ministerio no pondrá el asunto sobre la mesa si no hay antes el aval de la comunidad autónoma.

Después de que la junta de los Amics del Parc Natural de l'Alt Pirineu lo haya avalado, en las próximas semanas se espera que se haga llegar la propuesta de manera formal ante el órgano de dirección del parque natural.

La reintroducción del lince boreal en Catalunya se percibe todavía lejana. Antes de plantear un retorno definitivo, las entidades insisten en la necesidad de dar pasos lentos y evaluables. El contexto político tampoco es menor: pese a la intención del Govern de reintroducir el lince ibérico en las comarcas de Lleida, la oposición de una parte del sector agrícola bloqueó el plan, que ahora está paralizado. El lince ibérico, a diferencia del boreal, se alimenta principalmente de conejos.

El lince boreal, no obstante, que no compartía ecosistema con el ibérico, puesto que colonizaba las zonas más montañosas, a priori, no debería suscitar la misma polémica. ADLO Pirineo recuerda que, históricamente, el felino presente en el Pirineo no era el lince ibérico, hoy convertido en emblema de la conservación en la Península, sino el boreal. La asociación subraya la importancia de mantener esa memoria biológica a la hora de plantear proyectos de restauración ecológica.

Aun así, curiosamente, el lince ibérico llamado 'Secreto' que realizó una incursión en Catalunya se dejó ver en un área montañosa, con un hábitat más típico del lince boreal que del ibérico. Cuando hace seis años nació en cautividad y de forma inesperada un cachorro de lince boreal en el centro Món Natura Pirineus, el comunicado de la Generalitat ya mencionaba que se trataba de una especie autóctona, aunque extinguida.