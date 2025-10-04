Ocho detenidos y veinte mossos heridos en los disturbios de la protesta propalestina en Barcelona

Ocho personas han sido detenidas en los disturbios de este sábado en el centro de Barcelona, durante una manifestación propalestina, en los que han resultado heridos leves veinte agentes de los Mossos d’Esquadra y se han ocasionado daños en varios comercios, sobre todo de alimentación y ropa.

La policía catalana ha informado esta noche de que los detenidos están acusados de desórdenes públicos, daños y atentado a los agentes de la autoridad.

Los incidentes han tenido lugar esta tarde en el transcurso de una manifestación propalestina que ha congregado a unas dos mil personas, según fuentes del Ayuntamiento, y que inicialmente ha discurrido de forma pacífica.

Sin embargo, en torno a las 19:00 horas, al llegar la marcha a La Rambla, que está en obras, varios manifestantes han volcado vallas, han cogido baldosas y las han lanzado contra los cristales de varios comercios.

Los incidentes se han extendido entonces por la plaza de Catalunya, donde han volcado bicicletas para impedir el paso de las furgonetas de los Mossos, y por la plaza de Urquinaona.

Un coche de la policía catalana, además, ha sido vandalizado con pintadas de los manifestantes.

Los disturbios han llevado a los agentes de las unidades BRIMO y ARRO de los Mossos a practicar diversas cargas.

Esta manifestación debía seguir hacia las Drassanes de Barcelona, donde se encuentra una acampada propalestina con unas 300 personas.

Los Mossos, además, han detenido este mediodía, al acabar una gran manifestación propalestina que ha recorrido el centro de Barcelona, a una persona por causar destrozos también en un local.