Matrícula viva en Catalunya: ¿cómo acogen las escuelas sin 'aula d'acollida' al alumnado que llega a mitad curso?

Es importante que no se presente él primero; "el pánico escénico es horroroso". Empiezan presentándose los compañeros. Primero, los de su mesa. Se van levantando uno a uno y se van presentando. Hola, soy Lia; yo, Roc; yo Mamadou. Les siguen las mesas cercanas. Yo, Ranim; yo Pau, yo Marina. Y, por último, se presenta él. Lo relata Pep Roca, tutor de quinto de primaria -habla de niños de 10 años-, de la escuela Diputació de Barcelona, convencido de que el mejor aliado para gestionar la creciente matrícula viva -la llegada de alumnado nuevo de forma escalonada durante todo el curso, en muchas ocasiones procedentes de otros países, sin saber hablar catalán ni castellano- es "la humanidad de las criaturas".

"Tenemos la suerte de que los niños son muy humanos, mucho. Cuando entra un niño nuevo en clase, algo a lo que están muy acostumbrados, se ponen en su piel", explica orgulloso el docente. Jesús Fortet, tutor de sexto y Marta Ortiz, directora del centro, asienten.

"Hay un protocolo, pero una cosa es el papel y, otra, la realidad. La situación varía mucho si el niño tiene la ventaja del idioma. No es lo mismo si viene de Perú o Colombia que de China o Pakistán", prosigue el tutor de quinto de la escuela Diputació, en el Eixample barcelonés, centro que este curso ha perdido el 'aula d'acollida'. No les 'toca' porque "no llegan al mínimo", pese a que es una realidad que en la ciudad de Barcelona viven, aunque en distinta escala, prácticamente todas las escuelas públicas. Además, el centro cuenta ya con un Aula Integral de Apoyo (AIS) -un aula temporal para niños con trastornos graves de salud mental como transición a la escuela ordinaria- y "los recursos se distribuyen por el territorio", apunta Ortiz.

Para que un centro tenga aula de acogida, se requiere, según las directrices de la Conselleria d'Educació i FP, que haya un mínimo de 5 alumnos recién llegados. Por recién llegado se entiende que sea un alumno que haya llegado en los últimos dos años o, excepcionalmente, en los últimos tres si su país de origen está muy alejado culturalmente del nuestro. Y todo ello, a partir de 3º de primaria. Cursos inferiores no tienen este recurso.

Trabajar la cohesión

En el caso de la escuela Diputació, sin 'aula d'acollida', cuando llega una criatura nueva, tenga los conocimientos idiomáticos que tenga, aterriza directamente en el aula, las cinco horas diarias. Tras la ronda de presentaciones, "le intentas sentar al lado de algún compañero que tenga su misma lengua materna para que puedan entenderse y le pueda ayudar, que tenga un apoyo", prosigue Roca. Aunque, ahí, "tenemos que tener cuidado en que no se encierren entre ellos y eso dificulte la cohesión", precisa Fortet. Para ello, les van cambiando de mesa de forma regular, para que se relacionen todos entre todos.

Marta Ortiz, Jesús Fortet y Pep Roca, maestros de la Escola Diputació de Barcelona. / Elisenda Pons

Más allá del siempre necesario apoyo de los niños, Fortet y Roca señalan que, para gestionar estas acogidas, suelen pedir a dirección que los primeros días haya un compañero de apoyo. "Si es posible, nos lo ponen", prosigue Roca. "Por suerte los recursos de las aulas de acogida están compartidos y puedes encontrar de todo para adaptar el material a cada realidad", relata el docente, quien apunta también que es importante trabajar la frustración del profesional cuando la matrícula viva no te trae a un niño sino que se lo lleva.

La movilidad escolar -en Barcelona muy vinculada a trabajos y viviendas precarias- hace no solo que lleguen niños durante todo el curso, en cualquier momento, sino también que se marchen. "Es duro sentir que todo el trabajo hecho con un alumno se pierde. Ver cómo se esfuerzan y avanzan y, después, perderles la pista provoca un sentimiento de impotencia", pone sobre la mesa.

Más allá de lo académico, una de las cuestiones centrales que ponen sobre la mesa tanto Fortet como Ortiz y Roca es cómo trabajar el duelo migratorio. "Muchas veces son niños que vienen de vivir con los abuelos y los traen aquí unos padres a los que prácticamente no conocen, dejando atrás todo el mundo que conocían hasta el momento", apunta la directora de la escuela.

Para intentar hacérselo más llevadero, hacen cosas como cocinar un día al mes algún plato de los distintos países de origen de sus alumnos. "Una de las cosas que más nos dicen es que echan de menos el olor de la comida", agrega.

El peso de la vivienda

La directora explica que notó un cambio en la escuela desde que en el Eixample los alquileres empezaron a ser inasequibles y mucha gente se vio obligada a irse del barrio. "Ha habido una modificación de las familias. Hay más movilidad. Se han ido niños y han llegado niños nuevos, muchos de los cuales ya no viven en el barrio, sino que vienen del Poblesec o el Raval, por la política del Departament de redistribuir el alumnado NESE B [alumnado vulnerable por cuestiones socioeconómicas]", prosigue Ortiz.

"Cuando llega un alumno, lo primero que hacemos es informamos sobre en qué condiciones está viviendo. Si está en unas condiciones precarias de alimentación, tenemos una 'nevera verde' [proyecto para reducir el despilfarro alimentario en el comedor de la escuela] y le damos comida. Si el alumno no está bien no puede aprender", defiende.

Entre las peticiones de los docentes, destaca reforzar la coordinación entre administraciones y entre escuelas y que el sistema de más importancia a la figura de las trabajadoras sociales en la escuela para intentar hacer un seguimiento lo más cercano posible de estas criaturas cuando cambian de centro y que eso impacte lo mínimo posible en su educación.