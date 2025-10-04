Detectado en Catalunya el primer foco de dermatosis nodular contagiosa en vacas del Empordà

Este viernes 3 de octubre se ha detectado en Catalunya el primer foco de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en una explotación bovina del Empordà, según ha explicado el sindicato Unió de Pagesos (UP) en un comunicado en la red social Instagram. Esta enfermedad es de sacrificio obligatorio “y puede tener un impacto terrible en las ganaderías de bovino”, aseguran desde UP. Sin embargo, esta infección no afecta a los humanos.

Según la información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 11 de julio de 2024 la DNC se declaró en el norte de África y de ahí pasó a Italia, en junio de 2025, y después a Francia, en julio de 2025. Según UP, que esta afección llegara “era previsible teniendo en cuenta la gestión que se estaba haciendo hasta ahora solo de trazabilidad y confinamiento en Francia”. En la última actualización de la situación por parte del gobierno francés se han detectado 79 brotes y en Italia 65. UP critica las medidas tomadas en el país francés, ya que solo se aplica la vigilancia en un radio de 50 km y “se ha visto que el virus ha dado un salto de más de 100 km”.

Síntomas y transmisión

La enfermedad es lenta y progresiva, y algunos de los síntomas son: fiebre, abatimiento, anorexia, salivación excesiva, secreción oculonasal, agalaxia o disminución de la producción de leche, cojera y pérdida de peso. La DNC se caracteriza por lesiones en la piel en forma de nódulos -de 2 a 5 cm- e inflamación de estos. También pueden infectarse y causar lesiones que supuran.

Según el Ministerio, la DNC se transmite a través de insectos como mosquitos, moscas, tábanos y garrapatas que trasladan el virus, aunque este no se replica en estos animales. También puede contagiarse por contacto directo entre animales, por ejemplo, los terneros durante la toma de leche; o de forma indirecta, por contacto con comederos y bebederos contaminados.

Desde el sindicato recomiendan “extremar la precaución” y, aunque lo lamentan, consideran oportuna la suspensión de las ferias. Además, aseguran que velarán para que el Departamento de Agricultura y el Ministerio “hagan su trabajo y pongan a disposición de la explotación afectada y las adyacentes la vacuna. Asimismo, procuraremos que los ganaderos estén cubiertos y reciban las ayudas con la máxima celeridad, ya que se tendrá que sacrificar ganado”. Por último, han dicho que esta misma noche se reunirán con la Consejería de Agricultura porque “aún no sabemos cuál es el protocolo de actuación ni el estado de la cuestión”.