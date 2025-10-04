Primer caso en España de Dermatosis Nodular Contagiosa: ¿Es seguro seguir comiendo carne y lácteos en Catalunya?

El Laboratori Central de Veterinària de Algete ha confirmado este sábado el primer foco del Estado de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Catalunya, en una explotación de vacuno situada en la comarca del Alt Empordà (Girona).

Este es el primero que se detecta en España después de que en Francia ya se hayan notificado 67 focos y en Italia, 47, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este sábado en un comunicado.

La enfermedad, muy contagiosa entre el ganado bovino y de obligada declaración, está producida por un virus que causa fiebre, nódulos en la piel y en las membranas mucosas y órganos internos, además de extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y, en ocasiones, la muerte del animal.

¿Se puede seguir comiendo carne?

En la conferencia de prensa, la secretaria de Salud Pública del Departamento de Salud, Esteve Fernández, ha subrayado que esta enfermedad no afecta a la salud pública, ya que la DNC no se transmite a los humanos, según los diferentes organismos europeos.

"Estamos ante un problema de sanidad animal -ha incidido- y se mantienen las máximas garantías de seguridad alimentaria". Fernández ha explicado que los mecanismos de seguridad alimentaria que se aplican en Cataluña son completamente seguros y que la ciudadanía, en consecuencia, pueden continuar consumiendo carne, leche y sus derivados porque no hay peligro de contraer la enfermedad.

El conseller Ordeig ha explicado, además, que se ha reunido esta mañana con los propietarios y técnicos de la granja afectada, a los que ha agradecido su "profesionalidad" y "transparencia" para poder así hacer frente "a una situación problemática que ya están sufriendo otros países de nuestro entorno".

La Generalitat ha iniciado este sábado el sacrificio de 123 terneros de la explotación ganadera de la comarca del Alt Empordà (Girona) en la que se ha detectado el primer caso en España de dermatosis nodular contagiosa (DNC), ha fijado además un perímetro de seguridad en torno a la misma de 20 kilómetros durante 28 días y ha inmovilizado otros 93.000 animales en la zona.