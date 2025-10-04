Demoras en la R3 de Rodalies por la acción vandálica de grafiteros en Balenyà (Barcelona)

Unos grafiteros han dejado completamente inservible esta madrugada el primer tren del sábado de la R3 de Rodalies, con salida prevista a las 06:36 horas de Balenyà (Barcelona) y destino L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), lo que ocasiona una demora de unos 35 minutos en esa línea.

Fuentes de Renfe han informado de que los 40 viajeros que se encontraban en la estación de Balenyà a esa hora para subirse al tren no han podido hacerlo por este acto de "vandalismo grafitero", ya que el convoy ha quedado completamente inservible, sin visibilidad ninguna para el maquinista y el resto del pasaje.

"Este tren –según las mismas fuentes– además del coste económico que supone su limpieza, quedará inmovilizado durante tres días, por lo que no podrá prestar servicio en esas jornadas".

El estado del convoy, según Renfe, obligará a limpiar unos 312 metros cuadrados en el chasis del tren con un coste estimado de unos 20.000 euros.

En el sentido inverso, en la circulación de los trenes L'Hospitalet de Llobregat-Balenyà, la demora es esta mañana de unos 50 minutos.

Cinco millones para limpiar grafitis desde enero

Los datos de Renfe revelan que, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, la acción de los grafiteros en diversos trenes ha supuesto un total de 550 días de inmovilización de material ferroviario, con "los retrasos y suspensión de trenes" que ello ocasiona.

Para volver a dejar operativos los trenes se han limpiado en ese periodo unos 45.000 metros cuadrados de chasis, lo que ha supuesto un coste de unos cinco millones de euros, incluyendo la limpieza, los costes de afectación al pasaje y la no disposición del material.

En el mismo periodo se han presentado 667 denuncias y se ha reforzado la seguridad en los puntos calificados de críticos, lo que ha provocado una reducción en este tipo de acciones respecto al pasado año. La inversión de Renfe en seguridad ha sido hasta octubre de 2025 de unos veinte millones de euros.

Inicio del gran corte

El acto de vandalismo de este sábado ha coincidido esta mañana con el inicio del corte del servicio de la R3 entre Balenyà, Tona, Seva y Vic, en la provincia de Barcelona, que se presta este sábado y mañana domingo por carretera como consecuencia de las obras de ampliación de la vía 2 en la estación de la capital de Osona. Entre Vic y Puigcerdà/La Tor de Querol-Enveig, el servicio se presta con ferrocarril. Para el tramo ferroviario cortado por esas obras de mejora se ha habilitado una flota de 10 autobuses.