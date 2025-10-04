Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Masacre en Gaza

La acampada de Barcelona en favor de Palestina crece hasta las 300 personas y 80 tiendas: “Prevemos duplicarlo esta próxima noche”

Se encuentran en la plaza de la Carbonera, en el paseo que conecta el World Trade Center con la plaza de las Drassanes

Acampada en Barcelona en favor de Palestina.

Acampada en Barcelona en favor de Palestina. / ACN

La acampada en favor de Palestina situada en la plaza de la Carbonera en Barcelona ha reunido hasta 300 personas, según la organización, en su segunda noche de protesta. Se trata de un emplazamiento por el que constantemente pasan turistas, sorprendidos ante el despliegue de unas 80 tiendas de campaña a lo largo del paseo que conecta el World Trade Center con la plaza de las Drassanes.

Los participantes aseguran que, de cara a la noche del sábado al domingo, prevén duplicar el número de acampados y rozar las 600 personas, tras una jornada importante —según señalan— con motivo de la manifestación convocada al mediodía, que recorrerá el centro de la capital catalana.

Además, denuncian el uso de gas pimienta por parte de la policía durante la manifestación del viernes, cerca del lugar donde se encuentran acampados.

