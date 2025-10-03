El TSJC reclama 187 plazas judiciales en Catalunya, 35 de ellas "inmediatas"

En Catalunya faltan 187 plazas judiciales, de ellas 35 de forma inmediata. Así lo ha reclamado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, en el acto de apertura del año judicial en Barcelona. Caso insiste en que estas 35 plazas "deberían crearse no en diciembre de 2026 sino ahora, y esta creación no puede hacerse dependiendo de circunstancias políticas que nos son ajenas".

"Son los ciudadanos y ciudadanas los que tienen derecho a una justicia eficaz y en tiempo. No hay excusas", ha destacado Caso quien ha presidido por primera vez el acto de apertura del año judicial después de sustituir a Jesús María Barrientos al frente del TSJC hace medio año. Al acto han asistido el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, los vocales del CGPJ Carlos Hugo Preciado Domenech y Lucía Avilés Palacios, el secretario de Gobierno del TSJC Joaquim Martínez Sánchez, los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Maria Eugènia Gay y Albert Batlle, el director de Antifrau, Miquel Ángel Gimeno, así como otras autoridades y la cúpula de jueves y fiscales catalanes.

En su intervención, Caso ha instado a defender "a los más vulnerables", ya que son "los que tienen menos recursos, menos voz, menos apoyo. Porque una justicia que olvida a los más vulnerables deja de ser justicia". "Decimos a menudo que los jueces somos guardianes de la paz social. La paz también es que un ciudadano sepa que si sufre un despido, un abuso contractual o una agresión, tiene un lugar al que acudir y una persona imparcial que lo escuchará. Esta es la función diaria de los tribunales", ha indicado la presidenta del TSJC.

Caso también ha recordado que este viernes entra en vigor el cambio competencial a favor de las secciones de violencia sobre la mujer, que recibirán los delitos contra la libertad sexual de las mujeres y el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. En este sentido, ha añadido que el TSJC está "comprometido en recibir y transmitir la situación que se producirá desde hoy mismo, especialmente en lo que afecta a la atención de las víctimas en el tiempo de espera, en la capacidad de poder dar una respuesta porque no es igual la instrucción de un tipo delictivo que otro y nuestro sistema no puede añadir dolor al dolor de las víctimas".

Cambios en la estructura los juzgados

Al estar de reciente aplicación la nueva ley orgánica para la modernización de la administración de justicia Caso ha señalado que se trata de un reto que implica "no solo superar las resistencias al cambio sino que la adaptación de los sistemas informáticos estén a punto". Hasta el momento se han desplegado esta nueva ley, que cambia el modelo organizativo, en 35 partidos judiciales catalanes.

En el mismo sentido, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha destacado la "audacia" de la nueva normativa pero ha alertado de que "descansa en una realidad todavía no alcanzada en territorio de Catalunya" como son las carencias en elementos informáticos y tecnológicos en los juzgados, principalmente los penales. Por eso, ha señalado que la administración de Justicia catalana se encuentra "en el furgón de cola en aplicaciones informáticas respecto a otras comunidades autónomas", por lo que abordar esa cuestión debería ser "absolutamente prioritario".

En el acto de apertura del año judicial en Catalunya también se han entregado las distinciones a los profesionales que se han jubilado recientemente así como a los que han cumplido 25 o 35 años de servicio de la administración de Justicia. Entre los galardonados estaban la magistrada Carmen García, que pasa a la Escuela Judicial tras dejar el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, o la jefa de comunicación del TSJC Lydia Garrido.