Torelló pide leyes "más duras" para combatir la multirreincidencia y las ocupaciones

El Ayuntamiento de Torelló (Osona) pide con urgencia "más recursos" y leyes "más duras" para combatir la multirreincidencia de forma efectiva. El alcalde, Marçal Ortuño (ERC), cree que no basta con ampliar las plantillas de cuerpos policiales si los delincuentes acaban en la calle en poco tiempo. Desde hace meses trabajan para solucionar problemáticas vinculadas con ocupaciones ilegales e incivismo y pide "calma".

"Tenemos un foco que crea inseguridad a los vecinos, pero no hemos entrado en una derivada de violencia en la calle como se ha dicho en algunos medios", subraya. En los últimos días se ha reforzado la presencia policial y se ha avanzado en el desalojo de un edificio problemático. El consistorio espera poderlo hacer efectivo antes de acabar el año.

Lo que está viviendo Torelló no diverge de lo que está pasando en otros puntos de Catalunya, como Barcelona, donde también existe la problemática de la reincidencia y las ocupaciones ilegales. Así lo cree su alcalde, que remarca que hay que afrontarlo desde la "calma" y la "serenidad". A las administraciones competentes les pide endurecer las leyes y hacer cambios normativos urgentes para poder ampliar el cuerpo de agentes.

Así, por ejemplo, están tramitando cinco nuevas plazas de Policía Local, pero cuatro son para jubilaciones inminentes. Por lo tanto, el crecimiento será solo de una plaza, cuando en realidad necesitarían muchas más, dice. También cree que hay que reforzar la presencia de agentes de Mossos para que tengan más capacidad de respuesta. El consistorio también está en conversaciones para conseguir cámaras lectoras de matrícula. Explica que hace meses que se trabaja ello y que, finalmente, parece que ya está muy avanzado.

Ocupaciones ilegales

En relación a las ocupaciones ilegales, desde el mes de abril se han hecho trámites, si bien el "más complejo", dice, es el de la calle Sant Josep, donde harán falta "más tiempo y recursos". Gracias a la presión policial, se ha conseguido que algunos inquilinos les dejaran entrar para constatar que el edificio "no es habitable" y agilizar los plazos para hacer efectivo el desalojo. "El año pasado aprobamos una moción de convivencia para sancionar al máximo los actos de incivismo e inseguridad en la calle, pero esto, por algunos colectivos, tiene muy poca eficacia".

Ortuño asegura que ya se ha notado el refuerzo policial de los últimos días y dice que el compromiso de Interior es que se mantendrá hasta que no se resuelva la situación y "se recupere la sensación de seguridad que ha habido siempre a Torelló". El alcalde lamenta que algunos hayan aprovechado la situación para hacer circular información falsa, haciendo que se haya "dimensionado en una escala" que no se ajusta a la realidad.

Sospechas de tráfico de drogas

Una vecina y portavoz de la Comisión de Fiestas de la Calle Sant Josep, Roser Mas, ha explicado que desde la asociación han se ha reactivado la demanda de soluciones al ayuntamiento. Según ella, este ha sido un barrio con diferentes oleadas de inmigración y que siempre ha habido "buena convivencia" y celebraciones conjuntas.

En los últimos meses, sin embargo, cree que la situación ha dado un cambio, en puntos como la calle Sant Josep. "Los problemas han venido después. Personas recién llegadas han ocupado algunos pisos y esta gente se ha dedicado exclusivamente a delinquir", afirma. Ella vive próxima en uno de los edificios y explica que ha visto movimientos sospechosos de personas que podrían vender droga.

Otro de los miembros de la comisión, Joan Fabregó, ha explicado que durante el día el ambiente es más o menos tranquilo, pero por las noches hay "gritos y algunas peleas" y suciedad en la calle de delante. "No es debido a los inmigrantes, sino a que se ha infiltrado gente que no se comporta bien, que no respeta las normas de civismo. No queremos que vaya a más", ha señalado. También ha explicado que, últimamente, se han vivido "situaciones de intimidación", hecho que ha disparado las alarmas porque ha empeorado la sensación de seguridad en la zona. Mas denuncia que este edificio ocupado también está atrayendo nueva delincuencia, con gente que está de paso y que se aloja durante unos días. Muchos con coches de gama alta, ha explicado.

Las cifras de hechos delictivos en el municipio, según detallan los Mossos d'Esquadra, ha ido a la baja. En el primero semestre año del 2024, se produjeron 480, mientras que en el primer semestre del 2025 esta cifra ha bajado en una cuarentena. El cuerpo explica que en este tiempo también se ha aumentado la presencia en la zona con agentes de orden público y mediación.

Aumento de robos en comercios

Los tenderos viven con preocupación lo que consideran un repunte de robos en los últimos cuatro meses. Así lo ha expresado el presidente de la Agrupación de Comerciantes del municipio, Jordi Jaumira, quien ha explicado que hay "desazón" y "malestar" porque algunos establecimientos han visto cómo les entraban a robar dos veces y algún intento más. Se trata de establecimientos del centro, como por ejemplo la calle del Pont y la de San Miquel.

Jaumira también explica que el ayuntamiento, en una reunión mantenida recientemente, se comprometió a incrementar la plantilla de la Policía Local y a mejorar la iluminación de la zona. Además, también dijo que trabajaría para instalar cámaras lectoras de matrículas. "Nos satisface, pero se tendrán que ver los resultados", asegura.

El presidente de los comerciantes también ha explicado que la Policía Local les aseguró que no hay relación directa entre los robos –"parecería que son profesionales"– y los que viven en viviendas ocupadas en el municipio. El consistorio también apunta en esta dirección.

Un pleno con protesta de vecinos

El malestar se trasladó este lunes al pleno municipal, con la protesta de un grupo de vecinos. El alboroto obligó a suspender temporalmente la sesión. Se quejaban de los ocupas de la calle Sant Josep y, a gritos, algunos de ellos interpelaron el equipo de gobierno preguntando por la capacidad de reacción de la Policía Local, quejándose de que no hacían bastante. La regidora de seguridad y el alcalde expusieron que los consistorios no tienen suficientes herramientas para combatir la multirreincidencia y que se comprometían a exigir más medios.

Entre los que protestaban había representantes de partidos como el PP y Aliança Catalana, que actualmente no tienen representación en el Ayuntamiento de Torelló.

Desde la plataforma vecinal que forma parte Roser Mas lamentan este tipo de actitudes de "violencia reivindicativa". "Reventaron un pleno sin ponerse en la posición de decir qué se puede hacer para resolverlo". Y después, denuncia, hicieron comunicados "otorgándose ellos haber conseguido la presión policial y un posible desahucio y no es así".

De hecho, explica que como asociación ya habían entrado una instancia hacía días pidiendo una reunión y que querían exponerlo al final del pleno. "Nuestro lema es 'poca fressa i molta feina'", remarca, añadiendo que quieren seguir reuniéndose con el consistorio para ayudar a buscar soluciones.