Los planes de EEUU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años

El 70% de los estadounidenses planea visitar España en los próximos tres años, con especial interés entre 'millennials' (81%) y viajeros de alto poder adquisitivo (76%), según el informe 2025 'Portrait of American & Canadian International Travelers', elaborado por MMGY Global por encargo de la consejería de Turespaña en Nueva York.

Por destinos españoles, los más populares para los viajeros de Estados Unidos son Madrid (80%) y Barcelona (79%), seguidos por València (68%) y Sevilla (66%).

En cuanto a islas, sobresalen Tenerife (76%) y Gran Canaria (72%), además de otros lugares que también despiertan gran interés entre los turistas de Estados Unidos, como Palma de Mallorca (60%), Granada (61%), Bilbao (59%) y Málaga (59%).

Por qué quieren venir a España

La encuesta también indica cuáles son los principales motivos que arrastran a los viajeros estadounidenses a visitar España: la gastronomía (61%), la riqueza cultural e histórica (65%) y sus paisajes y belleza natural son los principales atractivos del país, a su modo de ver. Sobre la composición de estos grupos de turistas, si viajan en solitario o no, y si se trata de hombres o mujeres, el estudio establece que las féminas eligen principalmente destinos urbanos y culturales. Barcelona (80%), Madrid (77%) y Tenerife (72%) están entre sus opciones preferidas. Mientras, los hombres, por su parte, combinan el atractivo urbano con el insular y se decantan por Barcelona (85%), Madrid (78%), Tenerife (76%) y Gran Canaria (72%) como destinos más interesantes.

Por otro lado, el informe compara la posición de España con otros destinos competidores. Para el mercado norteamericano, nuestro país destaca como un destino "equilibrado y versátil" al combinar cultura, gastronomía y naturaleza en "una oferta única", posicionándose por delante de Francia, Portugal o Reino Unido, y rivalizando con Italia y Grecia en experiencia cultural.

Más viajes y más gasto

El estudio también destaca que los turistas internacionales de EEUU planean realizar una media de tres viajes en los próximos dos años, con un gasto proyectado de 13.394 dólares (11.399 euros) en los próximos doce meses. A la hora de elegir un destino u otro, los factores que más influyen en su decisión son la seguridad (91%), el clima (87%) y las actividades culturales (87%). La búsqueda de experiencias culturales auténticas (91%) se mantiene como la motivación más poderosa para viajar al extranjero.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central: el 84% de los estadounidenses está dispuesto a pagar más por proveedores responsables con el medio ambiente, con los millennials a la cabeza en conciencia y disposición a invertir en turismo sostenible. Cuánto gastaron el año pasado En el primer semestre de 2025, España ha recibido 2,1 millones de viajeros estadounidenses (+3,4%), con un gasto total de 4.948 millones de euros (+8,1%). En 2024, Estados Unidos fue el cuarto emisor en gasto total, con 9.014 millones de euros y el sexto mercado emisor de turistas internacionales, con 4,3 millones de viajeros. El gasto medio por turista fue de 2.113 euros, con un gasto diario de 274 euros y una estancia media de ocho días.

A la hora de planificar, las reseñas en línea y las redes sociales (especialmente YouTube e Instagram) tienen un peso decisivo. El 84% de los viajeros prefiere itinerarios multiciudad y, aunque la mayoría opta por resorts u hoteles internacionales, las viviendas turísticas (tipo Airbnb) ganan rápidamente terreno.