La Generalitat se querella contra Josep Pàmies y pide cerrar las webs que promocionan su 'terapia de la lejía' contra el autismo

Tras años de reprimendas administrativas, expedientes sancionadores y multas impagadas, la Generalitat ha decidido abrir un nuevo frente contra el horticultor Josep Pàmies. Esta vez, por vía penal. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Conselleria de Salut ha interpuesto una querella contra el payés catalán y su asociación, Dolça Revolució, por la promoción de la llamada ‘terapia de la lejía’, un método sin fundamento científico que es vendido comoa cura frente a todo tipo de enfermedades, incluido el autismo, y que se basa en la ingesta de un producto definido como "peligroso", "tóxico" y hasta "ilegal" por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fuentes cercanas a la investigación confirman que la querella ha sido admitida a trámite y que el juzgado ya ha citado a declarar a los investigados, que comparecieron por primera vez la semana pasada en los juzgados de Balaguer (Lleida).

Desde 2018 hasta ahora, tanto Pàmies como su asociación han recibido varias multas por la promoción de terapias pseudocientíficas y potencialmente peligrosas. Por un lado, la Generalitat interpuso una sanción de 300.000 y 90.001 euros que fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y que hasta fueron publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). También constan otras dos sanciones administrativas de 450.000 y 300.000 euros que están suspendidas a la espera de que se resuelva el procedimiento penal. Por ahora, según confirma la Generalitat y ha afirmado en diversas ocasiones el mismo Pàmies, ninguna de estas multas ha sido abonada. Durante un evento celebrado en Argentona, el horticultor afirmó que había delegado todos sus bienes a sus hijos y que, por tanto, ante la ley no tenía más patrimonio que su pensión.

La querella ha sido admitida a trámite y Pàmies ya ha tenido que comparecer ante los tribunales de Balaguer

Según explican desde la conselleria, el procedimiento abierto ahora por vía penal no se debe a la acumulación de multas impagadas y de sanciones desoídas sino a que, tal como han denunciado entidades como el Col·legi de Metges, el discurso de Pàmies "puede ser constitutivo de actos ilícitos y penales" y, además, "puede causar perjuicios en la salud de las personas". En el marco de la actual querella, la Generalitat ha pedido como medida cautelar el cierre de todas las webs y canales de información en las que tanto Pàmies como su asociación están promocionando las falsas propiedades curativas del dióxido de cloro, los testimonios de pacientes supuestamente curados con esta sustancia y hasta canales de venta directa de este producto tóxico comercializado bajo el engañoso nombre de "Suplemento Mineral Milagroso" (MMS) o "Solución de Dióxido de Cloro" (CDS).

Promoción de pseudoterapias

Tal como ha denunciado este diario en repetidas ocasiones, Pàmies lleva casi una década promocionando las supuestas propiedades de esta sustancia prohibida por la Agencia Española de Medicamentos desde el año 2010 por su toxicidad y, aun así, publicitada en algunos círculos como cura para diferentes afecciones como el ébola, la leucemia, el cáncer o incluso el autismo. Entidades como el Col·legi de Metges se han posicionado en más de una ocasión para recordar que el consumo de este tóxico similar a la lejía y utilizado para fines industriales no tan solo no responde a las supuestas propiedades mágicas que se les atribuye sino que, además, su consumo puede producir "dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones y fallo renal".

Pàmies ha compartido en su propio canal de difusión varios vídeos de su comparecencia ante los tribunales de Balaguer. Unos días más tarde, en su mismo canal, ha vuelto a difundir "guías prácticas" para el uso terapéutico del dióxido de cloro y tutoriales sobre cómo preparar este compuesto en casa. También ha compartido mensajes denunciando "el timo de beber dos litros de agua al día" ya que, según él, las aguas de baja mineralización predisponen a sufrir fibromialgia y fatiga crónica. Ahora, gran parte de sus publicaciones se centran en la promoción de un "congreso de salud liberada" que se celebrará este fin de semana en Balaguer y en el que, tal como se indica en el programa, habrá charlas sobre "el engaño de la vacunación infantil" y "consultas grupales sobre temas de salud".