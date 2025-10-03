Bandas de delincuentes se instalan en polígonos de localidades pequeñas cerca de Barcelona

Los delincuentes prefieren ser discretos para cometer sus actividades ilegales. Cualquier negocio ilícito necesita de un lugar despoblado, bien comunicado, que no cause molestias al entorno y que permita a los criminales establecerse sin levantar sospechas ni sentir la presión policial. La Policía Nacional ha detectado que cada vez más hay bandas que se instalan en pequeñas localidades cercanas a Barcelona. Lo hacen principalmente en polígonos industriales semiabandonados por la crisis económica que tienen naves disponibles y que con un acceso fácil hacia autopistas y carreteras.

El inspector jefe de la comisaría de Sant Adrià de Besòs de la Policía Nacional Carlos Panizo explica que muchas organizaciones se sienten impunes en estas zonas poco pobladas al considerar que no están controladas y la presión policial es menor. Sin embargo, gracias a la colaboración con policías locales y a las alertas por altos consumos de las compañías de suministros como la electricidad, la policía los detecta.

Los avisos de las policías locales y de empresas suministradoras de luz y agua ponen en alerta a la Policía Nacional

Es entonces cuando abren investigaciones relacionadas las personas que operan en estas naves industriales. "Cuando las policías locales detectan una anomalía que hace saltar las alarmas nos lo comunican para que indaguemos", explica a EL PERIÓDICO el inspector jefe.

En la mayoría de casos los agentes se encuentran plantaciones de marihuana escondidas en estas naves con sofisticados sistemas de iluminación y regadío para que crezcan los cultivos, ya que al no haber residentes cerca nadie se queja del ruido o el olor. También se han descubierto que estas naves industriales sirven como almacenes para ocultar objetos robados destinados a la venta, lo que supone un delito de receptación.

Cinco coches robados

Es lo que detectaron desde la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Sant Adrià de Besòs de Policía Nacional cuando encontró cinco vehículos de alta gama en una nave de Lliçà de Vall hace unas semanas. Los coches habían sido robados de Francia, Girona, Lloret de Mar, Pineda de Mar y Sant Feliu de Guíxols y tienen un valor aproximado en el mercado de 200.000 euros.

La investigación comenzó después de que la Policía Local de Lliçà de Vall advirtiera a la Policía Nacional de que había aparecido un coche de alta gama en una nave de la localidad. Tras contactar con una empresa de seguridad privada que se encarga de la geolocalización de este tipo de vehículos se descubrió que había sido robado en Francia.

Fue entonces cuando agentes de la comisaría de Sant Adrià de Besòs de Policía Nacional se dedicaron a vigilar la nave en la que apareció el coche mientras que se trataba de identificar a la persona que la arrendaba.

Tras localizarlo los policías entraron en la nave y descubrieron que había otros cuatro coches robados en poblaciones catalanas. Por eso, detuvieron al arrendador por su posible vinculación con estas sustracciones. La investigación sigue abierta para identificar al resto de sospechosos de pertenecer a esta organización criminal.

"Enfriamiento y ocultación"

Los responsables de esta investigación señalan que las bandas dedicadas a robar coches para después venderlos funcionan con un sistema específico por fases, que va desde la sustracción inicial (que puede ser por encargo) hasta la entrega del vehículo o su posible desguace final para su venta por piezas.

La Policía Nacional remarca que los cinco coches encontrados en Lliçà de Vall estaban en la conocida "fase de enfriamiento y ocultación". En concreto los ladrones trataban de evitar la detección inmediata de los vehículos recientemente sustraídos para impedir que los sigan buscando.

Durante ese proceso, los criminales identifican sistemas de seguimiento que puede llevar el vehículo mientras se preparan documentos falsos, como permisos de circulación e tarjetas de inspección técnica, para que se pueda mover cl coche por el país sin levantar sospechas.

Los investigadores recuerdan que los delincuentes suelen usar la denominada como técnica de “maquillaje” o troquelado, consistente en modificar el número de chasis (VIN) para que no coincida con el vehículo original. De esta forma, el coche está listo para la entrega.