La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad

Uno de los dolores de cabeza de los profesores era que los alumnos les colaran un trabajo copiado; pero en la era del 'postplagio' el escenario es completamente distinto. Un trabajo producido con Inteligencia Artificial (IA) es una creación 'nueva'. El problema ya no es que te puedan colar un trabajo plagiado, sino saber si la creación que te entrega el alumno ha nacido en su cabeza o -como pasa a diario- lo ha hecho en cinco minutos la tarde anterior ChatGPT. ¿Qué sentido tiene en el año 2025 pedir un trabajo 'al uso' que el alumno puede hacer sin aprender absolutamente nada? Y, si la respuesta es la imaginable, ¿cuáles son las alternativas?

"La primera reacción es la del miedo. Decir, a partir de ahora, exámenes a mano y que no pueda haber suplantación; pero esta salida es un paso atrás, no adelante. La IA está aquí y hay que incorporarla ya que tiene un carácter irreversible", reflexiona el profesor de Didáctica de la Lengua en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Maria Castellà, quien sí ve un punto beneficioso en volver al examen oral.

"La oralidad en nuestro sistema educativo se ha dejado muy de lado y podemos estar ante una oportunidad para recuperarla", agrega Castellà, quien ha apostado por incorporar la IA a la didáctica. Lo hace de distintas maneras. Una es pedir al alumnado que haga el trabajo con IA y después hacerle una entrevista oral sobre el mismo.

Una manera de incorporar la IA a la didáctica -ejemplifica Castellà- es pedir al alumnado que al final del trabajo escrito añada media página final en la que declare qué programas ha usado y qué ha hecho con ellos [si los ha usado para la redacción, para buscar el contenido o para corregir el estilo y la ortografía] y unas reflexiones personales añadidas. Valorar el proceso: cómo lo ha hecho, qué respuestas ha dado la IA o si ha detectado errores.

La importancia del proceso

Sobre ese "valorar el proceso" habla Héctor Gardó, doctor en Ciencias de la Educación y director de Equidad Digital en la Fundació Bofill. "Más allá de la parte de tecnología, la pregunta sobre los deberes en la era de la IA interpela mucho sobre qué es educar y cuál es el papel del docente", reflexiona Gardó, quien apunta que la importancia de dejar de hablar de qués -¿qué deberes mandar?- y empezar a hablar de 'cómos y por qués'.

"Si hablamos de productos, evidentemente la IA nos está bombardeando, el producto [el trabajo final a entregar] te lo puede crear la IA. Hablemos de cómo tendría que ser el proceso: cómo soy crítico con la información que encuentro, cómo la expongo, cómo la comparto con mis compañeros... El producto final (el trabajo) es una excusa", reflexiona Gardó.

A sus ojos, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué pedimos las cosas que pedimos. "La IA nos invita redoblar la apuesta por la humanidad en la educación; a preguntar al alumno cómo lo ha hecho, qué opina de ello, cómo se ha sentido haciéndolo, con quién lo ha hecho, cuándo…", detalla.

El reto de seguir pensando

Más allá de evitar que 'nos cuelen' un trabajo hecho con IA, Gardó pone sobre la mesa una cuestión de calado. "Lo que nos dice la investigación es que el uso indiscriminado de la IA está empeorando la curiosidad, la capacidad de asombro. Si tienes las respuestas a todo, ¿para qué tienes que pensar?", apunta el director de Equidad Digital de la Fundació Bofill, quien señala la necesidad de plantearnos si lA nos hace más creativos o no.

"Es momento de decir qué queremos que sea la escuela en la era digital. El Plan de digitalización responsable que ha planteado la Conselleria d'Educació i FP no da respuesta a todo esto. Es una medida para parar el golpe, pero hay que ir más allá. Esto no va de pantallas, sí, pantallas, no. Aún no se ha hecho ninguna evaluación del impacto que ha tenido la digitalización de la escuela con los fondos Next Generation", zanja Gardó.

Castellà se muestra convencido de la necesidad de "incorporar las novedades" a la enseñanza para que las aulas no sean "demasiado diferentes al mundo". "Sócrates no quiso escribir ni una línea en toda su vida porque la escritura se acababa de inventar y él consideraba que destruía el conocimiento y la filosofía. Conocemos a Sócrates por Platón. Él se negó a escribir y a aceptar una novedad de la época que se impuso", recuerda el profesor de didáctica de la lengua convencido de que el ChatGPT ha de ser "un añadido, pero no invalidar la memoria, por ejemplo".