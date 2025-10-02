Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 3 de octubre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 3 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- ¿Cuáles son los bolets comestibles más frecuentes en Catalunya?
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies ya tiene luz verde y allana el camino al Catalunya Media City
- El Sindicato de Estudiantes convoca una huelga el 2 de octubre para 'denunciar el genocidio' en Palestina