La portada de EL PERIÓDICO del 3 de octubre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 3 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

Manifestaciones en toda España exigen la liberación de los activistas de la flotilla detenidos por Israel

Barcelona acoge el "hackatón más grande del universo", que atrae a empresas en busca de talentos

El Clínic revive el trasplante de Montse con el documental 'Un corazón contra reloj': "No es fácil, pero estoy viva"

Científicos españoles crean el primer "reparoma humano", un catálogo que muestra las cicatrices del ADN y sugiere cómo repararlas

¿Qué significa realmente estar en paz con tu pasado? Los que dicen los psicólogos

¿Por qué las mujeres viven más que los hombres?

Andalucía llamará a 2.000 mujeres en una semana tras detectar fallos en el cribado de cáncer de mama

