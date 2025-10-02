El Banc dels Aliments arranca el Gran Recapte con el reto de ayudar a 230.000 personas en situación de pobreza

El Banc dels Aliments ha puesto en marcha este jueves el Gran Recapte 2025 para ayudar a 230.000 personas en situación de pobreza en Catalunya. La entidad solidaria activa así la 17ª edición de la movilización, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre bajo el lema 'Lo damos todo'. Este jueves se han abierto las inscripciones para hacer voluntariado, y la asociación calcula que necesita unas 14.000 personas para cubrir todos los puntos de recogida en Catalunya (Barcelona, 8.000; Tarragona, 2.500; Girona, 2.500; Lleida, 1.300).

El formato de la campaña seguirá siendo mixto, con recogida de alimentos y donaciones económicas. El objetivo es superar las 1.500 toneladas de alimentos del año pasado en dos días, especialmente productos básicos como aceite, leche y conservas.

Las inscripciones para ser voluntario a pie de comercio están abiertas y ya se pueden hacer donaciones económicas

Las aportaciones económicas se pueden hacer por internet hasta el 23 de noviembre a través de la página web granrecapte.org, tanto directamente como a través del súper digital, donde el donante puede escoger directamente qué productos quiere comprar para donar al Gran Recapte. También se ha habilitado el Bizum 33596.

En la presentación del Gran Recapte, los responsables de los cuatro Bancos de Alimentos catalanes han subrayado la necesidad de contar con esos 14.000 voluntarios/as para animar a la ciudadanía a donar alimentos y/o dinero para comprarlos en los puntos de recogida. Los datos evidencian que la presencia de voluntariado en el punto de venta multiplica las donaciones. Así lo ha explicado Carme Casacuberta, presidenta del Banc dels Aliments de Girona: "En los supermercados donde hay voluntarios recogemos el doble de alimentos que en los lugares donde no los hay".

"En los supermercados donde hay voluntarios recogemos el doble de alimentos que en los lugares donde no los hay"

Por su parte, Aleix Diz, voluntario del Grup Solidari Mare de Déu del Port, ha remarcado que participar como voluntario en el Gran Recapte es una manera de “poner cara a la solidaridad". Y ha añadido: "La gente se hace voluntaria por cuatro horas pero acaba quedándose mucho más". Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, ha animado a hacer voluntariado en grupo: "Es aún mejor y más divertido: con amigos, familia, la escuela, el esplai, la AFA, etc". Antoni Fo, presidente del Banc dels Aliments de Lleida y de la Federació de Bancs d’Aliments, también ha animado a la movilización: "Necesitamos que la ciudadanía se anime a dar el paso, estamos hablando de solo 4 horas que pueden cambiar una vida".

Una campaña imprescindible

230.000 personas reciben ayuda alimentaria en Catalunya gracias a los bancos de alimentos. Y es que el 17,4% de la población catalana vive por debajo del umbral de pobreza, y un 8,6% de la población sufre pobreza material y social severa, según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2024 del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat). Especialmente grave es la pobreza infantil: en el grupo de menores de 16 años, la tasa de riesgo de pobreza ha llegado al 34,8%, un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2023.

El año pasado se recogieron 1.500 toneladas de alimentos y más de un millón de euros en donaciones económicas

Lluís Fatjó-Vilas, presidente del Banc dels Aliments de Barcelona, ha subrayado que, en un contexto en el que los precios de los alimentos y de la vivienda están disparados, "muchas familias ven reducida la capacidad de comprar los alimentos imprescindibles". En este sentido, Josep Maria Solanes, presidente del Banc dels Aliments de Tarragona, ha apuntado que la pobreza alimentaria afecta también la situación emocional: "No poder alimentar correctamente a la familia también genera situaciones de estrés emocional muy duras".

En el Gran Recapte participan 30 cadenas de alimentación, mercados y comercios de proximidad, así como 500 entidades y 400 empresas

Los bancos de alimentos distribuyen la ayuda a través de una red de más de 500 entidades sociales repartidas por Catalunya, que son las que atienden y crean vínculos con las personas necesitadas. Es el caso de José Braojos, voluntario del proyecto Esport Sense Sostre del Hospital de Campaña Santa Anna. José lidera una iniciativa que a través del deporte ayuda a jóvenes en situación de pobreza: "Los alimentos y los entrenamientos de fútbol nos ayudan a integrar jóvenes en situación de pobreza. No podríamos hacer deporte sin alimentación y la alimentación viene del banco de alimentos".

En el Gran Recapte participan 30 cadenas de alimentación, mercados municipales y comercios de proximidad, que se suman a la red de más de 579 entidades y 400 empresas que colaboran para llevar a cabo el Gran Recapte con donaciones, equipos, logística, etc.

El año pasado se recaudaron 6.144.083 euros. Esta cifra incluye tanto la estimación del valor económico de los kilos recogidos (1.521.984 kilos), como las donaciones económicas, que ascendieron a 1.243.732 euros. La suma económica permitió comprar alimentos como aceite, leche y conservas, así como otros de alto valor nutritivo como pescado, carne y huevos.

El Gran Recapte en redes

Este año no hay un único cartel del Gran Recapte. Hay tantos como personas, porque en la web del Gran Recapte se puede personalizar la imagen oficial de la campaña con una foto propia. Solo hay que entrar en la web granrecapte.org, subir una fotografía y se crea la imagen personalizada del cartel de campaña. Así se puede extender el mensaje mucho más lejos compartiéndola cada uno a través de WhatsApp o redes sociales y podremos hacer llegar el mensaje del Gran Recapte a más personas. Desde la cuenta oficial de Instagram @bancdelsaliments también se irán publicando imágenes con la etiqueta #GranRecapte2025.

Otra de las novedades de la campaña de este año es el nuevo canal de WhatsApp, donde cualquier persona puede inscribirse para recibir información y novedades sobre la campaña y sobre toda la tarea del Banc dels Aliments.